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國際
2025-01-01 19:23:20

阿布扎比除夕煙花長達53分鐘打破世界紀錄 阿聯猶7大公國逾1萬無人機表演(有片)

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阿布扎比

阿聯猶首都阿布扎比發放53分鐘煙花勢打破世界紀錄。(互聯網)

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阿聯猶7個大公國昨晚除夕「大曬冷」，逾60個地點發放煙花以璀璨迎接2025年，還有超過1萬架無人機表演。除了杜拜全球最高建築物哈利法塔的煙花表演，首都阿布扎比的煙花更是不停發放53分鐘，勢必打破世界紀錄，成為網上熱話。

阿布扎比｜由傍晚開始放煙花 6000無人機表演

阿聯猶早已計劃在謝赫扎耶德節舉行一場馬拉松煙花表演，目標是要打破健力士6項世界紀錄。報道指，阿布扎比煙花表演於12月31日(周二)傍晚6時開始，每小時都發放煙花直至2025年1月1日午夜，在踏入零時一刻是重頭戲——長達53分鐘不間斷的煙花發放。另外，還有6,000架人機表演，組成「新年快樂」字眼，以及10萬氣球發放到空中。另一大公國拉斯海瑪則創了最長的無人機與煙花表演紀錄，分成三幕展開。

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