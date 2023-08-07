阿拉斯加冰川大壩潰堤引發破記錄洪水　專家：可能性不到1%（有片）

洪水摧毀沿岸建築

朱諾市官員已發布緊急聲明，位於阿拉斯加州首府朱諾以北約19公里處的門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）所在的側盆地潰決，造成災難性的洪水。據國家氣象局表示，洪水摧毀了門登霍爾河沿岸的幾座建築。 朱諾城市副經理羅布·巴爾 (Rob Barr) 告訴美國廣播公司新聞 (ABC News)，有兩棟房屋全毀，另一棟房屋部分受損並被沖走。從居民拍攝到的影片中可以看到，一棟民宅由於地基被掏空，整棟建築落入水中，四分五裂地被洪水沖走。目擊者說，整個過程不到一小時。其他影片還拍到，朱諾國際機場附近的門登霍爾河上漂浮著碎片和樹木。

此次的洪水被國家氣象局稱做「極端事件」。朱諾水文專家雅各（Aaron Jacobs）表示，根據聯邦緊急事務管理署（FEMA）的規模分級，發生這種級別洪水的可能性不到1%。「我們甚至認為這是不可能的」。《ABC News》在報導中提到，回顧一篇2021 年發表在《自然·氣候變化》雜誌上的一項研究，當時就警告說隨著氣候暖化，未來冰川融化引發洪水的風險將會增加。如今預警成真，也再次讓人類體會到氣候暖化的惡果。

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