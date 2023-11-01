阿拉斯加幼鯨魚被300磅蟹籠及繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由(有片)

阿拉斯加附近海域，一隻幼鯨被重達300磅（約136公斤）的蟹籠和繩索纏繞，幼鯨拼命掙扎及痛苦的哀嚎，幸好被及時發現救援，才得以脫離險境，重獲自由。
根據《衛報》及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）新聞稿指出，阿拉斯加當地居民在附近海域發現一隻受困的鯨魚，「拖著兩個浮標，發出不尋常的聲音，且無法自由移動」，隨即通報冰河灣國家公園。
救援小組緊急趕到現場，發現這隻幼鯨約3至4歲，正遭重達300磅（約136公斤）的蟹籠及長達450英尺（約137公尺）的巨型繩索困在這片海域中，且已危及性命。且當地居民指出，蟹籠於幾日前不見，推斷鯨魚已受困至少3天。
阿拉斯加鯨魚基金會大型鯨魚解救專員Fred Sharpe表示，「繩索纏繞的很複雜，有一條線穿過鯨魚的嘴巴，並在牠的尾巴上繞成一團又大又重的繩結。所以牠每次游上海面時，身體都會固定向一側彎曲，以順時針的方向繞圈。且其背上還有一道明顯被船隻螺旋槳撞擊後癒合的疤痕。」
為了解救受困的鯨魚，救援團隊使用鋒利的工具，耐心並謹慎地進行了多次切割，總共花了數的小時才將繩索切開。參與此次救援行動的鯨魚生物學家Chris Gabriele提到，當他們切開纏繞在鯨魚嘴部與尾巴的繩索時，情況才開始好轉，每割開一段繩索，鯨魚活動力就越來越強，最後終於得救，自由地回到了海底。
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