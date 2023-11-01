熱門搜尋:
取消黑碼 雙11 埼玉縣 Apple 冰上火花 以巴衝突 金球獎 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-01 10:25:10

阿拉斯加幼鯨魚被300磅蟹籠及繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由(有片)

分享：
阿拉斯加幼鯨被300磅蟹籠繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由(有片)

阿拉斯加幼鯨被300磅蟹籠繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由(有片)

阿拉斯加附近海域，一隻幼鯨被重達300磅（約136公斤）的蟹籠和繩索纏繞，幼鯨拼命掙扎及痛苦的哀嚎，幸好被及時發現救援，才得以脫離險境，重獲自由。

阿拉斯加幼鯨被300磅蟹籠繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由 阿拉斯加幼鯨被300磅蟹籠繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由 阿拉斯加幼鯨被300磅蟹籠繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由 阿拉斯加幼鯨被300磅蟹籠繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由

根據《衛報》及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）新聞稿指出，阿拉斯加當地居民在附近海域發現一隻受困的鯨魚，「拖著兩個浮標，發出不尋常的聲音，且無法自由移動」，隨即通報冰河灣國家公園。

救援小組緊急趕到現場，發現這隻幼鯨約3至4歲，正遭重達300磅（約136公斤）的蟹籠及長達450英尺（約137公尺）的巨型繩索困在這片海域中，且已危及性命。且當地居民指出，蟹籠於幾日前不見，推斷鯨魚已受困至少3天。

阿拉斯加鯨魚基金會大型鯨魚解救專員Fred Sharpe表示，「繩索纏繞的很複雜，有一條線穿過鯨魚的嘴巴，並在牠的尾巴上繞成一團又大又重的繩結。所以牠每次游上海面時，身體都會固定向一側彎曲，以順時針的方向繞圈。且其背上還有一道明顯被船隻螺旋槳撞擊後癒合的疤痕。」

為了解救受困的鯨魚，救援團隊使用鋒利的工具，耐心並謹慎地進行了多次切割，總共花了數的小時才將繩索切開。參與此次救援行動的鯨魚生物學家Chris Gabriele提到，當他們切開纏繞在鯨魚嘴部與尾巴的繩索時，情況才開始好轉，每割開一段繩索，鯨魚活動力就越來越強，最後終於得救，自由地回到了海底。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受