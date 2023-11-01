阿拉斯加幼鯨魚被300磅蟹籠及繩索所困 痛苦哀嚎逾3日終獲救重獲自由(有片)

阿拉斯加附近海域，一隻幼鯨被重達300磅（約136公斤）的蟹籠和繩索纏繞，幼鯨拼命掙扎及痛苦的哀嚎，幸好被及時發現救援，才得以脫離險境，重獲自由。

根據《衛報》及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）新聞稿指出，阿拉斯加當地居民在附近海域發現一隻受困的鯨魚，「拖著兩個浮標，發出不尋常的聲音，且無法自由移動」，隨即通報冰河灣國家公園。

救援小組緊急趕到現場，發現這隻幼鯨約3至4歲，正遭重達300磅（約136公斤）的蟹籠及長達450英尺（約137公尺）的巨型繩索困在這片海域中，且已危及性命。且當地居民指出，蟹籠於幾日前不見，推斷鯨魚已受困至少3天。