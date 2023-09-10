阿拉斯加深海發現神秘「金蛋」 科學家也搲頭 網民：外星生物？(有片)

美國國家海洋與大氣總署(NOAA)上月23日起在阿拉斯加灣執行「海景阿拉斯加5」(Seascape Alaska 5)探索任務，派船以遠端遙控載具下潛，再用多波源聲納搜索從200至6,000米深的水底，探勘深海珊瑚、海綿、魚類棲息地等。科學家在網上直播時表示，上月30日在海床發現一隻金黃色、質地柔軟的「金蛋」，暫未知是甚麼，令他們既興奮又迷惑，坦言「被難倒」。有網民打趣說，可能是外星生物或掠食動物的蛋。

科學家：戳穿它

科學家們暫未知「金蛋」是否某種卵殼或海綿的外膜，還是新品種珊瑚，或其他物種。有參與探索任務的科學家笑言「只希望戳穿它時，不要突然有東西跳出來……像科幻恐怖片那樣」。另有科學家說，當眾人的知識都無法辨別它時，確有怪異的感覺。