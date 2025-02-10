阿拉斯加航空班機上演大亂鬥　男乘客失控襲擊女乘客遭空少乘客合力制伏（有片）

《紐約郵報》報道，這起事件發生於1日，這架編號221號班機，從加州奧克蘭（Oakland）起飛，飛往奧勒岡州波特蘭（Portland），而在飛行途中發生這起意外事件。根據目擊者表示，一名男乘客突然抓住一名女乘客頭髮不放，有乘客見狀驚恐高喊「放開她的頭髮！」機組人員連忙上前制止。

但這名男乘客依然不鬆手，一名體型壯碩的男空服員見狀，立即上前痛毆男子，試圖讓他鬆手，但這名男子不但沒有冷靜，反而不斷狂喊，場面陷入混亂。其他乘客見狀也加入制止行列，所幸在眾人合力制伏這名鬧事乘客，而機長當機立斷折返，飛回到奧克蘭機場，等候的警方隨即登機，將這名鬧事男乘客逮捕，由於這次風波，這架航班被取消，乘客被安排轉搭其他航班。

阿拉斯加航空發表聲明表示，這名男乘客疑處於「需要醫療的暴力狀態」，對機上人員構成嚴重威脅，航空公司也讚揚機組員的冷靜應對，並宣布將這名鬧事男乘客列為永久黑名單，無法搭乘阿拉斯加航空的任何航班。

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