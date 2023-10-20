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國際
2023-10-20 16:00:50

阿拉斯加雪蟹驟減數十億隻　科學家找到原因：海洋暖化令牠們餓死 前所未見

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阿拉斯加雪蟹驟減數十億隻　科學家找到原因：海洋暖化令牠們餓死 前所未見

阿拉斯加雪蟹驟減數十億隻　科學家找到原因：海洋暖化令牠們餓死 前所未見

近年來，數十億隻雪蟹（英文︰Snow Crab）從阿拉斯加周圍的海域中消失，科學家在經過不斷研究找到原因，海洋溫度升高可能導致牠們餓死。就在科學家發表這項發現的幾天前，阿拉斯加漁獵部才宣布連續第二年取消雪蟹收穫季節，理由是白令海水域中大量螃蟹消失。

過度捕撈雪蟹不是主要原因

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的科學家周四發表的研究發現，最近白令海東部的海洋熱浪與2021年調查中開始出現的雪蟹突然消失之間有顯著關聯。

該研究的主要作者、NOAA漁業生物學家Cody Szuwalski表示：「第一次收到 2021 年調查數據時大吃一驚。每個人都希望並祈禱是調查錯誤，希望明年會看到更多的螃蟹。」然而到了2022年，大家才發現要恢復螃蟹數量恐怕是不可能的事了。那一年是美國阿拉斯加雪蟹漁場首次關閉。一開始大家將雪蟹數量下降歸咎於於過度捕撈，但專家認為「過度捕撈」實際上並不能解釋數量崩潰的原因。

8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖） 8款湯水推介。（am730製圖）

太平洋鱈魚利用了海水暖化吃掉部分螃蟹

Cody Szuwalski說，他們向白令海以北、向西延伸到俄羅斯水域，甚至深入海洋深處，最終得出結論，氣溫上升和族群密度與成熟螃蟹的死亡率升高有顯著相關，而造成雪蟹死亡事件背後的直接原因是飢餓。研究表明，雪蟹是冷水物種，絕大多數生活在水溫低於攝氏2度的地區，但牠們也能在高達攝氏12度的水域中生存。不過溫暖的海水可能會對螃蟹的新陳代謝造成嚴重破壞，並增加牠們的熱量需求。但由於高溫破壞了白令海的大部分食物網，雪蟹很難覓食，也無法滿足熱量需求。

該研究的共同作者、NOAA阿拉斯加漁業科學中心的漁業研究生物學家Kerim Aydin說，其他物種利用了海水暖化，使得情況變得更加可怕。通常海洋中存在溫度屏障，阻止太平洋鱈魚等物種到達螃蟹極冷的棲息地。但在熱浪期間，太平洋鱈魚能夠前往這些比平常溫暖的水域並吃掉一部分的螃蟹。Kerim Aydin表示，「這是一次巨大的熱浪效應。」

科學家報告稱，北極周圍的氣溫變暖速度是地球其他地區的4倍。氣候變遷引發了北極地區海冰的快速流失，特別是阿拉斯加白令海的海冰迅速減少，進而加劇了全球暖化。「2018 年和 2019 年白令海海冰出現極端異常，這是我們以前從未見過的，」Cody Szuwalski說，「冰覆蓋率可能是我們歷史上見過的4%，很難說這種情況是否會繼續下去。」Cody Szuwalski認為阿拉斯加螃蟹情況證明氣候危機正在迅速加劇並影響生計。他知道這會在某個時候發生，但「沒想到會這麼快發生」。他悲觀地表示，未來恐怕在白令海東部，可能再也無法看到那麼多雪蟹了。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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