阿根廷國會通過經濟改革方案　引發暴力衝突

阿根廷總統米萊（Javier Milei）提出的經濟改革，在國會以些微優勢通過後，卻在國會外引發衝突，示威者稱改革對數以百萬的阿根廷人造成傷害，而當地媒體稱現場如「戰場」。
去年當選總統的米萊，是阿根廷的右翼經濟學者，他在處於嚴重經濟困境的時間當選成為總統。阿根廷按年的通脹接近300%，令超過一半的阿根廷人都處於貧困之中。而米萊提出的改革方案中，包括將國家宣布進入緊急經濟狀態，並削減退休金和淡化勞工權益。令反對的左翼政黨、工會以及社會組織提出反對。有關議案在國會以36票贊成與36票反對一度平手，然而議會的議長，副總統比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）最終投下贊成票而通過。
比利亞魯埃解釋：「對所有正在受苦、在等待以及不想看到孩子要離開國家的阿根廷人而言，我的投票是決定性的。」有關的議案會開始逐條進行審議，並期望在周四（13日）獲得通過，之後會交回下議院作最後的實施。
總統指示威者試圖發動政變
不過在國會外的示威者高喊「國家不是出賣，是要守護的」，並指：「為何國家的元首會討厭自己國家？」根據當地媒體形容，當地如「戰場」，示威者向防暴警員投擲汽油彈及石頭等，有觀察員及反對派議員指，約有10多人在示威現場需要接受治療，當中包括至少5名反對派議員。而阿根廷警方表示最少有20名警察受傷，並拘捕了15人。
阿根廷的總統辦公室就發表聲明，表示感謝國防部隊，並將示威者形容為「試圖發動政變的恐怖份子」。米萊表示：「我們是要去改變阿根廷，將阿根廷變成世界上最自由的國家。」在米萊上台後，他把內閣的職位削減一半，並裁減5萬個公務員職位，同時停止新的公共工程合約以及取消燃油及交通費的補貼。