阿根廷國會通過經濟改革方案　引發暴力衝突

阿根廷總統米萊（Javier Milei）提出的經濟改革，在國會以些微優勢通過後，卻在國會外引發衝突，示威者稱改革對數以百萬的阿根廷人造成傷害，而當地媒體稱現場如「戰場」。

去年當選總統的米萊，是阿根廷的右翼經濟學者，他在處於嚴重經濟困境的時間當選成為總統。阿根廷按年的通脹接近300%，令超過一半的阿根廷人都處於貧困之中。而米萊提出的改革方案中，包括將國家宣布進入緊急經濟狀態，並削減退休金和淡化勞工權益。令反對的左翼政黨、工會以及社會組織提出反對。有關議案在國會以36票贊成與36票反對一度平手，然而議會的議長，副總統比利亞魯埃爾（Victoria Villarruel）最終投下贊成票而通過。