阿根廷大選｜極右新總統被喻為阿根廷特朗普 「電鋸狂人」倡關閉央行

阿根廷政壇地震，極右翼選舉聯盟「自由前進黨」候選人米萊(Javier Milei、前譯米萊伊)周日在第二輪投票中勝出，當選阿根廷總統，更是脫離軍政府統治以來得票率最高的當選者。屬極右自由派的米萊被喻為「阿根廷特朗普」，獲對傳統政客失望的年輕選民支持，於第一輪投票意外勝出進入第二輪投票。他當選也獲美國前總統特朗普「認證」。 53歲的米萊有「狂人」之稱，在競選集會上常帶著電鋸象徵反建制，身為經濟學家的他思想出位，自稱是「無政府資本主義者」，減少政府干預，支持自由市場；他提倡減少國家規模和減稅，甚至希望最後能夠關閉央行，以及經濟美元化，也倡議阿根廷經濟依賴的農業作出徹底改革。阿根廷是黃豆、粟米、小麥和牛肉的全球最大出口國之一，惟該國的穀物和牲畜生產商要求取消徵稅和限額，指它們影響穀物和肉類出口。阿根廷農業協會稱，願意與米萊的新政府合作，大幅改革現時的農業政策。

阿根廷大選｜阿根廷經濟危機泥足深陷 米萊曾為性愛教練 米萊將於12月10日就職，任期4年。他想徹底改革國家經濟，惟屬南美第二大經濟體的阿根廷目前經濟危機可說是泥足深陷，通脹高達143%，外匯淨儲備更見紅，存戶都拋棄阿根廷披索，受經濟衰退威脅。十分四阿根廷人活於貧窮中，披索也很大機會大幅貶值。米萊若未能扭轉乾坤，阿根廷將第十度主權債務違約、貧窮率攀升及可能引發社會動盪。有阿根廷前財政官員形容「這是一個處於深切治療的經濟」。 米萊並沒有官職經驗，其履歷中包括密宗性愛教練，並認為性教育是馬克思主義者的陰謀，以摧毀家庭，也認為人們應獲准售賣他們的重要器官。他戲劇性當選總統後揚言「由今天開始重建阿根廷」，將會「抽乾沼澤」(drain the swamp)，這是特朗普2016年角逐美國總統時的競選口號，即挑戰華府現有體系。他指阿根廷情況危急，需要激烈改革，沒有時間循序漸進，沒有時間採取溫和政策。特朗普在其社交網平台發文恭賀米萊當選，並寫道「讓阿根廷再次偉大」(Ｍake Argentina Great Again)，改自其2016年競選口號「Make America Great Again」(讓美國再次偉大)。

