阿根廷工業園區大爆炸　疑小型飛機墜毁釀災

阿根廷埃塞薩市（Ezeiza）發生大規模爆炸，爆炸威力巨大，埃塞薩和卡努埃拉斯（Cañuelas）兩地都有震感，附近居民的窗戶被震碎。一些居民告訴當地媒體，他們在爆炸發生前看到一個物體從天而降。 爆炸發生在斯佩加齊尼工業園區內，多家工廠受到影響。社交媒體上流傳多段影片，顯示熊熊烈焰和強烈的衝擊波席捲了整個地區。埃塞薩市長格拉納多斯（Gastón Granados）表示，爆炸的確切原因和源頭尚不清楚，並指出火災波及了工業園區內的多家工廠。其中一家是化工廠，倉庫起火，此外還有與農業和化肥相關的設施。

格拉納多斯形容現場一片混亂，他告訴當地媒體：「情況非常混亂。我們正在努力確保該地區的安全，並疏散附近所有人員。消防人員正在全力撲滅肆虐各處的熊熊大火。」

BREAKING: Massive explosion in Ezeiza, Buenes Aires in Argentina.



According to Noticas Argentinas, it happened at an agrochemical production facility.



No word on casualties.

不能否認是否有飛機墜毀 他還回應了一開始關於一架小型飛機可能捲入火災的猜測，表示在火勢完全得到控制之前，官員們「既不能證實也不能否認是否有飛機墜毀」。市長確認，共有15支消防隊參與了這項緊急救援行動。 衝擊波對附近社區造成了廣泛的破壞。格拉納多斯說，「我家和附近街區的窗戶都被震碎了。我們正在疏散附近的居民」。位於工業園區內一間工廠的老闆澄清說，儘管最初有報道稱火災是由他的工廠引起的，但事實並非如此。他告訴媒體：「爆炸摧毀了一切，大門、天花板、一些建築物，還有消防管道都被炸飛了。消防隊已經趕到現場。這是一場可怕的爆炸。」