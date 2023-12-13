阿根廷披索大幅貶值逾五成每美元兌800 展開「經濟休克療法」

阿根廷披索貶值｜披索兌每美元由366.5，貶至每美元兌800披索。(美聯社)

有「阿根廷特朗普」之稱的右極新總統米萊(Javier Milei)日前宣誓就任，他稱國家需要「經濟休克療法」(economic shock therapy)解決目前面對的數十年來最大危機。經濟部長卡普托(Luis Caputo)周二在股市收市後宣布經濟休克療法部分措施，包括大幅貶值貨幣披索逾五成，由每美元兌366.5披索，貶值至每美元兌800披索，貶幅遠高於市場預期的27%。

新政府亦會大幅減少公共開支，包括減少燃料和運輸補貼，以及凍結部分政府大型合約及廣告的支出。卡普托表示，他繼承了阿根廷有史以來最差的經濟遺產，要採取措施避免超高通脹。米萊早已削減9個政府部門，卡普托指這減少了34%公營就業職位。