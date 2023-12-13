阿根廷披索大幅貶值逾五成每美元兌800 展開「經濟休克療法」

有「阿根廷特朗普」之稱的右極新總統米萊(Javier Milei)日前宣誓就任，他稱國家需要「經濟休克療法」(economic shock therapy)解決目前面對的數十年來最大危機。經濟部長卡普托(Luis Caputo)周二在股市收市後宣布經濟休克療法部分措施，包括大幅貶值貨幣披索逾五成，由每美元兌366.5披索，貶值至每美元兌800披索，貶幅遠高於市場預期的27%。
新政府亦會大幅減少公共開支，包括減少燃料和運輸補貼，以及凍結部分政府大型合約及廣告的支出。卡普托表示，他繼承了阿根廷有史以來最差的經濟遺產，要採取措施避免超高通脹。米萊早已削減9個政府部門，卡普托指這減少了34%公營就業職位。
阿根廷披索貶值｜過去一年物價上升約150%
阿根廷通脹不斷上升，過去一年物價上升約150%，國家現金儲備亦處低水平，以及政府負債嚴重，國內40%人活於貧窮線以下。自2019年起，阿根廷嚴格控制貨幣流向，人為地令披索強勁，這導致在非正式貨幣市場上美元需求大增。阿根廷「債主」國際貨幣基金組織(IMF)形容阿根廷新措施「大膽」，並稱會協助為私人機構增長營造環境。IMF總裁格奧爾基耶娃稱，「歡迎有關果斷措施，這是恢復穩定和重建阿根廷經濟潛力的重要一步。」
阿根廷披索貶值｜料未來數月通脹仍攀升
投資銀行高盛表示，新措施初步觀感屬正面，肆意揮霍理財是阿根廷宏觀經濟問題的根本。不過，部分政策含糊，缺乏量化詳情；披索匯率被過份高估，需要更具競爭力的匯率讓央行累積官方儲備，阿根廷官方儲備正處嚴峻水平。因為披索轉弱，在過渡期間將轉嫁至消費價格，未來數月通脹仍會上升。