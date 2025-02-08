阿根廷溪水染紅如鮮血流淌　污染嚴重曾現藍綠紫色

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯郊區一處溪流突然變成鮮紅色，引發民眾擔憂是否遭到工業化學物質污染。

空氣中有一股濃濃氣味

據外媒報道，有當地居民在7日分享照片，流經布宜諾斯艾利斯郊區阿韋利亞內達市（Avellaneda）伊夫拉阿布爾鎮（Villa Inflamable）的薩蘭迪溪（Sarandí stream），溪水居然變成鮮紅色。由於附近是製革廠和其他工業的所在地，許多人懷疑是不法廠家偷倒化學物質所致。

一位居民表示，當天早上她醒來就聞到空氣中有一股濃濃氣味，不久之後她就看到鮮紅色的溪水：「它看起來像一股血流，我們從來沒有見過這樣的情況。」