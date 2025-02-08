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國際
2025-02-08 17:45:31

阿根廷溪水染紅如鮮血流淌　污染嚴重曾現藍綠紫色

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阿根廷溪流染紅

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阿根廷首都布宜諾斯艾利斯郊區一處溪流突然變成鮮紅色，引發民眾擔憂是否遭到工業化學物質污染。

空氣中有一股濃濃氣味

據外媒報道，有當地居民在7日分享照片，流經布宜諾斯艾利斯郊區阿韋利亞內達市（Avellaneda）伊夫拉阿布爾鎮（Villa Inflamable）的薩蘭迪溪（Sarandí stream），溪水居然變成鮮紅色。由於附近是製革廠和其他工業的所在地，許多人懷疑是不法廠家偷倒化學物質所致。

一位居民表示，當天早上她醒來就聞到空氣中有一股濃濃氣味，不久之後她就看到鮮紅色的溪水：「它看起來像一股血流，我們從來沒有見過這樣的情況。」

涉有毒物質苯胺

阿韋利亞內達市距離阿根廷首都以南約15公里，市政府官員溪水中可能被傾倒了用於染料和藥物的有毒物質苯胺。他們已收集了水樣本，並向布宜諾斯艾利斯省基礎設施和公共服務部提出投訴，該部將進行調查。

事實上，根據居民報告，薩蘭迪溪過去就經常出現各種不尋常的顏色，包括灰色、綠色、紫色、藍色和啡色等等，而且表面常常伴有油漬。自1990年代以來，居民一直在對幾間當地企業提出投訴，其中幾宗涉嫌環境污染的案件仍在審理中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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