阿根廷漢駕小型飛機直撞工廠　疑報復被解僱(有片)

阿根廷發生一宗墜機意外，一架塞斯納152型小飛機於當地上周五(9日)撞向羅薩里奧西部的一間工廠，機師當場身亡。 報道指，46歲機師疑數星期前被該工廠解僱，事發前該男子曾在社交平台發布疑似要發動襲擊的信息。
綜合報道，事發於當地9日中午近12時，46歲男子Juan Manuel Medina駕駛一架Cessna 152小型飛機墜毀在「阿根廷液化空氣集團」(Air Liquide Argentina)在當地的工廠，工廠內擺有大量氫氣和氧氣罐，由於飛機撞上混凝土柱，降低爆炸風險， Medina於事件中當場死亡，無其他受傷報告。
機師墜機前曾分享大爆炸相片
報道指，Medina之前曾受僱於該工廠，他在數星期前被解僱，此外，Medina有400小時飛行經驗，他於當日上午9時39分在網絡分享一張大爆炸相片，在上午11時50分，獲准從一個航空俱樂部起飛，事發後，警方上門搜查Medina的住所，並檢走電子設備。當局正在調查此次墜機事件是否是故意為之。當地緊急服務部門迅速控制了局勢。
A small plane belonging to a French company crashed into an industrial plant in Rosario, Argentina. The pilot was killed instantly. pic.twitter.com/20PELOJqNK— MP (@Mp220Mp) August 10, 2024