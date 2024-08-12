阿根廷漢駕小型飛機直撞工廠　疑報復被解僱(有片)

阿根廷發生一宗墜機意外，一架塞斯納152型小飛機於當地上周五(9日)撞向羅薩里奧西部的一間工廠，機師當場身亡。 報道指，46歲機師疑數星期前被該工廠解僱，事發前該男子曾在社交平台發布疑似要發動襲擊的信息。

綜合報道，事發於當地9日中午近12時，46歲男子Juan Manuel Medina駕駛一架Cessna 152小型飛機墜毀在「阿根廷液化空氣集團」(Air Liquide Argentina)在當地的工廠，工廠內擺有大量氫氣和氧氣罐，由於飛機撞上混凝土柱，降低爆炸風險， Medina於事件中當場死亡，無其他受傷報告。