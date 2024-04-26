阿根廷環球小姐地區賽　60歲美魔女律師奪冠(有片)

阿根廷近日展開環球小姐地區選拔賽，在布宜諾斯艾利斯的地區賽中，一名美魔女律師打破年齡紀錄，以60歲的年紀勇奪后冠，將在5月與來自全國的佳麗一同競逐代表阿根廷參賽的資格。
綜合報道，環球小姐布宜諾斯艾利斯省地區選拔賽中女律師兼記者Alejandra Rodríguez脫穎而出奪冠，成為史上第一位從該比賽選拔中出線的60歲女性。環球小姐從1952年開始舉辦，是全球最大的選美比賽之一，參賽規則隨著時代持續調整，今年首次取消28歲年齡上限，只要年滿18歲，不論大多少都能參賽，讓更多人有機會成為環球小姐。
曾經歷一段婚姻 笑指單身是維持美麗的秘密
Alejandra Rodríguez受訪時表示，朋友都鼓勵她參加比賽，自己也曾擔憂年齡是否會成為參賽阻礙，思考都這年紀還能怎麼做。她提到，平日會透過一些體能訓練和健康飲食來保養自己，每星期去健身3次，5年前開始以素食為主，避免澱粉，但她也強調，最近亦開始多吃肉。
曾有過一段婚姻後又離婚的Alejandra Rodríguez笑稱，單身是她維持美麗的秘密，從未有過任何模特兒經驗的她，鼓勵想要所有覺得自己老了的人，去完成那些自己曾感到猶豫的事，任何時間都不為晚。Alejandra Rodríguez接下來將在5月底與來自全阿根廷的佳麗同台較勁，爭取代表阿根廷拿下全球環姐寶座。
🎥 | La abogada y periodista Alejandra Rodriguez, de 60 años de edad, fue elegida como representante de Buenos Aires rumbo a Miss Universo Argentina 2024.— Todo Miss (@TodoMiss) April 22, 2024
Como primera finalista resultó Iris Amelia Alioto, de 72 años. pic.twitter.com/MaxgxXfMWD