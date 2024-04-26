阿根廷環球小姐地區賽　60歲美魔女律師奪冠(有片)

阿根廷近日展開環球小姐地區選拔賽，在布宜諾斯艾利斯的地區賽中，一名美魔女律師打破年齡紀錄，以60歲的年紀勇奪后冠，將在5月與來自全國的佳麗一同競逐代表阿根廷參賽的資格。

綜合報道，環球小姐布宜諾斯艾利斯省地區選拔賽中女律師兼記者Alejandra Rodríguez脫穎而出奪冠，成為史上第一位從該比賽選拔中出線的60歲女性。環球小姐從1952年開始舉辦，是全球最大的選美比賽之一，參賽規則隨著時代持續調整，今年首次取消28歲年齡上限，只要年滿18歲，不論大多少都能參賽，讓更多人有機會成為環球小姐。