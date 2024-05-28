阿根廷環球小姐選美(Miss Universe Argentina)日前落幕，競選佳麗之一、現年60歲的女律師兼記者Alejandra Rodriguez，雖未能贏得后冠代表國家出國比賽，但她打破年齡上限榮獲「最佳臉孔」獎項創造當地歷史，讓她成為媒體高度關注的焦點人物，她受訪時表示，這段不凡的旅程是社會觀念改變的「第一步」。

綜合報道，Alejandra於4月在環球小姐布宜諾斯艾利斯省地區選拔賽中脫穎而出奪冠，成為史上第一位從該比賽選拔中出線的60歲女性。雖然Alejandra在國內決賽中未有再出現奇蹟奪冠，無緣代表阿根廷參加環球小姐選美，但她仍獲得「最佳臉孔」獎的肯定，Alejandra認為，這顯示人們對美的觀念已經開始有所轉變。她在賽後表示：「這將是改變的第一步。我希望、我的參賽能夠劃分出一個差異。外在美一直都是主要焦點，我不認為選擇一位美麗的女性有錯，但或許人們對美的概念，需要再次擴大。」