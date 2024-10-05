阿根廷總統演說被指抄襲《白宮群英》　疑幕僚太鍾意睇出事

阿根廷總統米萊（Javier Milei）上月24日在第79屆聯合國大會上發表的談話，被發現有部分內容竟然疑似抄襲美劇《白宮群英》（The West Wing），引發爭議。
綜合外電報道，阿根廷《國家報》4日報道指，米萊在聯合國大會發表了15分鐘的演說，原本廣受好評，但如今有人指出講稿內容疑似抄襲。
所有人都有言論自由
爆出爭議的部份是米萊說道：「我們相信所有人都有言論自由；我們相信所有人都有信仰自由；我們相信所有人的商業自由，我們相信有限的政府，所有這些。因為在這個時代，一個國家發生的事情很快就會影響其他國家，我們相信每個人都應該生活在沒有暴政和壓迫的環境中，無論是政治壓迫、經濟奴役還是宗教狂熱。這基本理念不能只停留在口頭上；它必須得到事實、外交、經濟和物質上的支持。」
記者帕尼（Carlos Pagni）指稱這段演說內容與電視劇《白宮群英》第4季第15集幾乎相同，是該劇主角美國總統巴特勒（Jed Bartlet）對他的幕僚所說的話。
《白宮群英》第4季第15集
媒體指出，他們不確定這是否是抄襲、向戲劇致敬、大膽的外交策略，還是三者的結合。據卡洛斯稱，米萊的幕僚卡普托（Santiago Caputo）最喜歡的電視劇就是《白宮群英》，他已經重看了七次以上。
現在網上甚至還有人把米萊演說的影片拿來和《白宮群英》第4季第15集進行比對，大多數阿根廷網友的反應是：「總統的演講抄襲美劇台詞，太尷尬了」；「他不會是用AI幫忙寫講稿的吧」；「投票給他的阿根廷人不感到羞恥嗎」。不過也有米萊的支持者認為這沒甚麼，「演講的內容本來就都大同小異」。
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