阿根廷總統演說被指抄襲《白宮群英》　疑幕僚太鍾意睇出事

阿根廷總統米萊（Javier Milei）上月24日在第79屆聯合國大會上發表的談話，被發現有部分內容竟然疑似抄襲美劇《白宮群英》（The West Wing），引發爭議。

綜合外電報道，阿根廷《國家報》4日報道指，米萊在聯合國大會發表了15分鐘的演說，原本廣受好評，但如今有人指出講稿內容疑似抄襲。

所有人都有言論自由

爆出爭議的部份是米萊說道：「我們相信所有人都有言論自由；我們相信所有人都有信仰自由；我們相信所有人的商業自由，我們相信有限的政府，所有這些。因為在這個時代，一個國家發生的事情很快就會影響其他國家，我們相信每個人都應該生活在沒有暴政和壓迫的環境中，無論是政治壓迫、經濟奴役還是宗教狂熱。這基本理念不能只停留在口頭上；它必須得到事實、外交、經濟和物質上的支持。」

記者帕尼（Carlos Pagni）指稱這段演說內容與電視劇《白宮群英》第4季第15集幾乎相同，是該劇主角美國總統巴特勒（Jed Bartlet）對他的幕僚所說的話。