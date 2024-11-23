阿根廷總統送禮意大利總理　竟是揮舞電鋸Q版米雷伊公仔

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前訪問阿根廷，而她收到一個特別的禮物，一個手持電鋸的阿根廷總統米萊（Javier Milei）造型公仔。美媒指出，米萊去年在競選期間，曾在造勢場合手持電鋸，當作招牌形象，他表示，藉此象徵承諾對阿根廷進行政治和經濟切割。
《鳳凰網》報導，意大利政府日前發布公告表示，該國總理梅洛尼周三（20日）訪問阿根廷，並與米萊會面。而米萊會見梅洛尼時，贈送了一件「特別」的禮物：一個以他揮舞電鋸為造型的公仔。照片顯示，這個公仔是米萊身穿紫色西裝，一臉笑容，手上舉著巨大的電鋸。
報導引述美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，米萊曾在競選造勢活動中，多次揮舞電鋸，一些阿根廷人還將米萊比擬作日本動漫《鏈鋸人》中的電鋸惡魔「波奇塔」。他藉此象徵，承諾對阿根廷進行政治改革，與經濟勢力切割。
現年54歲的米萊曾在大學教授經濟學課程，經常撰寫關於經濟和政治的文章，觀點獨特，2021年他當選國會議員，抨擊阿根廷政治精英及其政府過高支出傾向，2023年參選總統，以55.95%的得票率擊敗對手而當選，而他個性鮮明、風格獨特，堪稱媒體寵兒。
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