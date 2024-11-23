阿根廷總統送禮意大利總理　竟是揮舞電鋸Q版米雷伊公仔

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前訪問阿根廷，而她收到一個特別的禮物，一個手持電鋸的阿根廷總統米萊（Javier Milei）造型公仔。美媒指出，米萊去年在競選期間，曾在造勢場合手持電鋸，當作招牌形象，他表示，藉此象徵承諾對阿根廷進行政治和經濟切割。

《鳳凰網》報導，意大利政府日前發布公告表示，該國總理梅洛尼周三（20日）訪問阿根廷，並與米萊會面。而米萊會見梅洛尼時，贈送了一件「特別」的禮物：一個以他揮舞電鋸為造型的公仔。照片顯示，這個公仔是米萊身穿紫色西裝，一臉笑容，手上舉著巨大的電鋸。