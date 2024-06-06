阿根廷12歲男童留祖父家玩 意外發現草食恐龍後腿骨化石 估計恐龍身長達16米

阿根廷內烏肯省(Neuquén)一名12歲男童早前在祖父家後院玩時，無意中發現岩石旁露出骨頭，隨即聯絡博物館前往查看。古生物學團隊其後證實，這化石是暴龍群中草食性恐龍的後腿骨，推測恐龍身長12至16米。

估計恐龍化石至少有 8300萬年歷史

巴塔哥尼亞阿聶洛沙漠市博物館主任桑托斯(Doménica Dos Santos)和古生物學家波菲里(Juan Porfiri)解說，這具化石估計有8,300至8,500萬年歷史，相當於白堊紀晚期，埋於內烏肯盆地地層中的Bajo de la Carpa層。

科學家希望發現更多同一恐龍標本化石

桑托斯說，男童一家發現化石後即時通知博物館，能讓化石成為小鎮博物館研究的古生物材料，這是非常重要的。波菲里指出，發現化石時很重要的第一步驟是不能移動化石，應拍照或使用GPS位置通知相關部門，除了保護自然遺產和遵守禁止收集化石的法例外，因為科學家傾向於從發現地點收集相關資料，在專業的科學家眼中也能在周圍發現更多同一標本的化石。