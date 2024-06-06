阿根廷12歲男童留祖父家玩 意外發現草食恐龍後腿骨化石 估計恐龍身長達16米

阿根廷內烏肯省(Neuquén)一名12歲男童早前在祖父家後院玩時，無意中發現岩石旁露出骨頭，隨即聯絡博物館前往查看。古生物學團隊其後證實，這化石是暴龍群中草食性恐龍的後腿骨，推測恐龍身長12至16米。
估計恐龍化石至少有8300萬年歷史
巴塔哥尼亞阿聶洛沙漠市博物館主任桑托斯(Doménica Dos Santos)和古生物學家波菲里(Juan Porfiri)解說，這具化石估計有8,300至8,500萬年歷史，相當於白堊紀晚期，埋於內烏肯盆地地層中的Bajo de la Carpa層。
科學家希望發現更多同一恐龍標本化石
桑托斯說，男童一家發現化石後即時通知博物館，能讓化石成為小鎮博物館研究的古生物材料，這是非常重要的。波菲里指出，發現化石時很重要的第一步驟是不能移動化石，應拍照或使用GPS位置通知相關部門，除了保護自然遺產和遵守禁止收集化石的法例外，因為科學家傾向於從發現地點收集相關資料，在專業的科學家眼中也能在周圍發現更多同一標本的化石。
發現知名泰坦巨龍化石
這次發現恐龍化石的小鎮阿聶洛(Añelo)，近幾年頻繁發現恐龍化石，最有名的是發現泰坦巨龍(titanosaur)化石。
波菲里說，在阿聶洛以北和阿聶洛周邊地區是白堊紀時期的沉積岩區域，這類型岩石通常富含遺骸化石和化石燃料，是科學家和古生物學愛好者的寶庫，經常在這類地質層發現恐龍化石。
油公司協助發現恐龍化石
波菲里曾說，已習慣於挖掘瓦卡穆爾塔(vaca muerta)岩層中的化石，並與油田公司保持共存的關係，讓當地有機會發現及保存更多研究材料。
他指，很多時候是油田公司的員工或油田諮詢公司的專業人員通知在礦床附近發現新的化石。油田開發者經常走在幾乎未開發過的土地上，在野外花大量時間，憑工作經驗掃視地形時，會檢測地面的石頭。同時，地質學及環境管理顧問也會共同檢視化石，並通知小鎮相關部門到場。
這樣在居民、專業顧問及油田工人的共同努力下，以及地質學家或環境科學家等貢獻知識，讓在瓦卡穆爾塔中蘊藏的化石，有更多讓世人看見的機會。