阿根廷21歲網紅遭同學殺害　兇徒：她是我一生摯愛

愛不到就殺掉妳！阿根廷一名21歲網美卡塔莉娜（Catalina Gutiérrez）出門後竟失蹤，警方最終在停車場一輛燒毀的汽車裏發現其遺體，身上還有多處傷痕，調查發現行兇者竟是她的追求者。
原本排除他殺可能
據《太陽報》報道，女大生卡塔莉娜在社交平台頗受歡迎，在Instagram上擁有10萬追蹤者，TikTok上也有3.6萬人追蹤，她最後一次出現是7月17日和朋友相約到購物中心，還在出發時傳語音訊息給男友，稱自己已在路上，自此不見蹤影。
焦急的家屬報警後，警方原本排除他殺可能，但就在調查卡塔莉娜的朋友時，和她同樣就讀建築系的男同學索圖（Néstor Soto）向警方坦承犯案，更宣稱自己瘋狂迷戀卡塔莉娜，對方是他「一生摯愛」。卡塔莉娜的姊姊同時透過手機定位找到妹妹位置，卻只找到遺體。
頸部遭壓迫致窒息死
當地警方表示，根據現場判斷，索圖先是佯裝自己也要去同一個購物中心，要求卡塔莉娜載他一程，索圖趁着搭車機會，在車內把對方打到失去意識，接着開車到停車場縱火燒車。
根據警方調查，索圖2021年與卡塔莉娜成為建築系同學，女死者的父親馬賽洛（Marcelo Gutiérrez）也透露曾多次邀請內斯托到他們家玩，對於寶貝女兒死於同學兼追求者之手，馬賽洛既心碎又震驚，哭求警方讓內斯托在監獄度過餘生，「因為他不配生活在這個社會上」。
另據驗屍結果，卡塔莉娜死於頸部壓迫造成窒息死亡，身上也有多處遭擊打和燒傷痕跡，目前仍不清楚兇手內斯托燒車是為了殺死女死者，或是想毀屍滅跡。
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