阿爾巴尼亞販毒幫派橫行英國 一城市竟獨善其身！原因並非治安好｜英國治安

有英國傳媒近日探討當地毒品問題，指英國毒品市場目前由阿爾巴尼亞幫派操控，亦牽涉不少謀殺案，但唯獨一個城市不受「污染」——然而並不代表該城市清白潔淨，而是另有原因。
《每日郵報》指，阿爾巴尼亞的毒梟跟哥倫比亞的集團有直接往來，得以用最優惠價錢獲得可卡因，令他們能以提供高額利潤來吸引英國街頭幫派合作。這合作模式令阿爾巴尼亞幫派取得多個主要城市如倫敦及伯明翰等的毒品市場控制權。
其中一個例外的大城市，是利物浦(Liverpool)，原因並非警方掃蕩得力或其他正面原因。
原因是，利物浦的毒品市場仍然牢牢地被「土炮」幫派控制；而且跟倫敦等種族多元的大城市不同，利物浦眾多幫派已紮根地方多年，跟地區各方早已建立千絲萬縷的聯繫。
專家︰利物浦黑幫紮根多年 手段暴力且操控港口
有專家指出，雖然阿爾巴尼亞幫派也有涉及爭地盤的撕殺，如2021年曾有一名男子據報因嘗試向阿爾巴尼亞幫派經營的大麻場收保護費，而被殺害再棄屍路旁。但專家認為，阿爾巴尼亞幫派是靠來貨價錢低、而非以暴力手段滲透英國各地，故難以進入腥風血雨的利物浦，「利物浦是一個外部犯罪集團因害怕暴力而不願進入的城市」，「與販毒集團有關的當地社區成員，會向警方通風報訊他們(阿爾巴尼亞幫派)的活動，他們之後也會遭受(本地幫派)嚴重暴力打擊」。
此外，據報利物浦不少毒品是在夜店裡交易，而門口守衛及保鑣都是當地人，會負責篩選相關人馬，令外來人很難滲透當地市場。另一重要原因是利物浦港口一直由兩大黑幫操控，阿爾巴尼亞人並無影響力。