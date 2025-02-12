阿爾巴尼亞販毒幫派橫行英國 一城市竟獨善其身！原因並非治安好｜英國治安

有英國傳媒近日探討當地毒品問題，指英國毒品市場目前由阿爾巴尼亞幫派操控，亦牽涉不少謀殺案，但唯獨一個城市不受「污染」——然而並不代表該城市清白潔淨，而是另有原因。

《每日郵報》指，阿爾巴尼亞的毒梟跟哥倫比亞的集團有直接往來，得以用最優惠價錢獲得可卡因，令他們能以提供高額利潤來吸引英國街頭幫派合作。這合作模式令阿爾巴尼亞幫派取得多個主要城市如倫敦及伯明翰等的毒品市場控制權。

其中一個例外的大城市，是利物浦(Liverpool)，原因並非警方掃蕩得力或其他正面原因。