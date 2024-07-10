阿聯酋空姐遭家暴反被控 圖輕生違反杜拜法例

阿聯酋航空一名空姐於杜拜寓所遭丈夫家暴，手臂嚴重瘀傷，她之後企圖輕生，最後卻被警方拘捕。法庭控告她飲酒和試圖自殺，護照遭沒收被困於杜拜，無法返回祖家愛爾蘭。

協助當地被囚人士的組織聲稱，28歲的Tori Towey任職基地位於阿聯酋的阿聯酋航空，她遭南非籍丈夫以刀威嚇並拳打，再將她的手臂摔向浴室門，試圖折斷其手。Tori受襲擊後曾做出輕生行為。該組織呼籲杜拜當局讓Tori與母親一起返回愛爾蘭。據悉，因被丈夫控告Tori遭禁離境，獲撤控後她到機場打算離開杜拜，卻獲被告知不准出境，遂到警局了解，警方保證有關禁令將撤銷。翌日Tori與丈夫喝了酒後發生爭執，丈夫指控她出軌繼而動武，最終變成Tori被捕。她只記得救護員和警員喚醒她，之後被帶到警局，數小時後獲釋回家。