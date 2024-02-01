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國際
2024-02-01 12:02:58

阿茲海默症罕現「人傳人」 最年輕僅38歲 一特別途徑感染

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英國一項最新研究發現，阿茲海默症竟有「人傳人」罕見案例。5名成人在童年時期從死者身上接受生長激素治療後，在38歲至55歲期間陸續出現老人癡呆症狀，懷疑是因所接受的生長激素受污染導致，該款激素目前已經停用。研究人員強調這是非常特殊的案例，現時未發現阿茲海默症可經病毒或細菌傳播，一般日常接觸並不存在風險，公眾毋須擔心。

英國一項最新研究發現，阿茲海默症竟有「人傳人」罕見案例。5名成人在童年時期從死者身上接受生長激素治療後，在38歲至55歲期間陸續出現老人癡呆症狀，懷疑是因所接受的生長激素受污染導致，該款激素目前已經停用。研究人員強調這是非常特殊的案例，現時未發現阿茲海默症可經病毒或細菌傳播，一般日常接觸並不存在風險，公眾毋須擔心。

英國一項最新研究發現，阿茲海默症竟有「人傳人」罕見案例。5名成人在童年時期從死者身上接受生長激素治療後，在38歲至55歲期間陸續出現老人癡呆症狀，懷疑是因所接受的生長激素受污染導致，該款治療手法已經停用數十年。研究人員強調這是非常特殊的案例，現時未發現阿茲海默症可經病毒或細菌傳播，一般日常接觸並不存在風險，公眾毋須擔心。

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從死者身上接受生長激素 疑受污染

英國倫敦大學學院朊毒體疾病研究所團隊在醫學期刊《自然醫學》發表研究，指發現阿茲海默症的發病途徑竟還包括「人傳人」案例，患者出現早發性失智症症狀，可能是因為β澱粉樣蛋白的傳播所致，該蛋白在阿茲海默症斑塊扮演關鍵角色。

該5名患者幼年時因體內缺乏生長激素，分別於1959至1985年間從死者身上接收腦下垂體生長激素，其後出現阿茲海默症症狀，當中3人的大腦掃描結果與診斷一致，2名患者驗出符合阿茲海默症的生物標記，最年輕的患者僅38歲。

英國一項最新研究發現，阿茲海默症竟有「人傳人」罕見案例。5名成人在童年時期從死者身上接受生長激素治療後，在38歲至55歲期間陸續出現老人癡呆症狀，懷疑是因所接受的生長激素受污染導致，該款激素目前已經停用。研究人員強調這是非常特殊的案例，現時未發現阿茲海默症可經病毒或細菌傳播，一般日常接觸並不存在風險，公眾毋須擔心。

英國一項最新研究發現，阿茲海默症竟有「人傳人」罕見案例。5名成人在童年時期從死者身上接受生長激素治療後，在38歲至55歲期間陸續出現老人癡呆症狀，懷疑是因所接受的生長激素受污染導致，該款激素目前已經停用。研究人員強調這是非常特殊的案例，現時未發現阿茲海默症可經病毒或細菌傳播，一般日常接觸並不存在風險，公眾毋須擔心。

涉事醫療手法已停用數十年

英國於1959至1985年之間至少有1,848名患者接收了來自死者腦下垂體的生長激素，美國當時也使用這種治療手段，然而反覆使用多年的生長激素被β澱粉樣蛋白汙染，可能導致阿茲海默症的傳播。

日常接觸不存在風險  公眾毋須擔心

雖然患者接收死者腦下垂體生長激素，但後續卻有部分患者罹患克雅二氏病（CJD，傳染性海綿狀腦病）而死亡，也因此上述治療手段從1980年代起便被停用。

研究發現，從屍體取出的垂體生長激素所產生的污染物中，同時感染了與克雅二氏病有關的朊毒體（Prion）、以及被視為容易誘使阿茲海默症發病的β澱粉樣蛋白，也因此在特定情況下，可能造成阿茲海默症傳播。

研究團隊強調，上述阿茲海默症人傳人的途徑其實是「非常罕見的情況」，一般日常接觸並不存在風險，尤其案例中的醫療手法已停用數十年，公眾毋須過度擔心。

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