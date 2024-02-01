阿茲海默症罕現「人傳人」 最年輕僅38歲 一特別途徑感染

英國一項最新研究發現，阿茲海默症竟有「人傳人」罕見案例。5名成人在童年時期從死者身上接受生長激素治療後，在38歲至55歲期間陸續出現老人癡呆症狀，懷疑是因所接受的生長激素受污染導致，該款治療手法已經停用數十年。研究人員強調這是非常特殊的案例，現時未發現阿茲海默症可經病毒或細菌傳播，一般日常接觸並不存在風險，公眾毋須擔心。

從死者身上接受生長激素 疑受污染 英國倫敦大學學院朊毒體疾病研究所團隊在醫學期刊《自然醫學》發表研究，指發現阿茲海默症的發病途徑竟還包括「人傳人」案例，患者出現早發性失智症症狀，可能是因為β澱粉樣蛋白的傳播所致，該蛋白在阿茲海默症斑塊扮演關鍵角色。 該5名患者幼年時因體內缺乏生長激素，分別於1959至1985年間從死者身上接收腦下垂體生長激素，其後出現阿茲海默症症狀，當中3人的大腦掃描結果與診斷一致，2名患者驗出符合阿茲海默症的生物標記，最年輕的患者僅38歲。