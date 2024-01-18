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國際
2024-01-18 15:54:00

阿諾舒華辛力加因一隻錶　扣留德國機場3小時兼罰30萬元

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阿諾舒華辛力加因一隻錶，扣留德國機場3小時兼罰30萬元。(X)

阿諾舒華辛力加因一隻錶，扣留德國機場3小時兼罰30萬元。(X)

美國前加州州長、荷李活著名動作巨星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)昨日在德國慕尼黑機場遭海關人員扣留約3小時，因為他被發現攜帶一隻價值2.6萬歐元(折合約22萬港元)的瑞士名錶愛彼錶 (Audemars Piguet)未有申報，海關最終向他開出3.5萬歐元(折合近30萬港元)、較那手錶價值更高昂的巨額罰款。

綜合報道，出生於奧地利的阿諾舒華辛力加從洛杉磯出發往德國，準備前往奧地利出席將於當地舉行的世界氣候峰會，航班周三下午145分抵達慕尼黑機場後，在搜查行李期間，阿諾被發現一隻未在入境文件上申報的名貴手錶，他立即遭到扣留。報道指，阿諾當時試圖告訴海關官員，手錶是在周四(18)晚一場慈善拍賣活動上，捐贈給他的「舒華辛力加氣候倡議」(Arnold Schwarzenegger)組織作慈善用途。至於這隻價值不菲的手錶，亦是愛彼錶為阿諾度身訂製。

瑞士名錶愛彼錶 (Audemars Piguet)。(非事件中手錶。網上圖片)

瑞士名錶愛彼錶 (Audemars Piguet)。(非事件中手錶。網上圖片)

據報阿諾被海關問及財產存款等非常私人問題

報道指，阿諾舒華辛力加因此被扣留約3小時，期間阿諾接受了盤問，他被問到包括私人財產、銀行存款、家庭、伴侶等非常私人的問題，令阿諾難以理解和不滿。最後被判罰款3.5萬歐元，當中包括4,000歐元稅和5,000歐元罰款。至下午445分獲釋， 據說阿諾步出機場第一件事就是在車上點雪茄。

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