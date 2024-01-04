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國際
2024-01-04 12:09:00

陌生狗狗闖社區日日嚎叫　居民嫌嘈驅趕揭又一忠犬慘事(有片)

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陌生狗狗闖社區日日嚎叫，居民嫌嘈驅趕揭又一忠犬慘事。(YouTube)

陌生狗狗闖社區日日嚎叫，居民嫌嘈驅趕揭又一忠犬慘事。(YouTube)

無風不起浪，事出必有因。美國加州一個社區早前有居民發現一隻從未見過的德國牧羊犬，日日以高分貝的聲音嚎叫，甚至會發出嗚咽聲，附近居民都因噪音氣得要去驅趕，始發現狗狗的飼主在附近死去，牠日日哀號正是想請求人類前去幫忙。

綜合報道，加州沙加緬度(Sacramento)一個社區，上月尾有住戶發現一隻從沒見過的德國牧羊犬闖入社區附近徘徊，不分晝夜都在嚎叫，甚至會發出悲切的嗚咽聲，由於造成嚴重噪音，已引起居民關注，日前女居民Catherine DeFazio再發現那隻德牧坐在她的家門外不斷狂吠，她便想要去驅趕，但狗狗跑到不遠處草叢裡開始嗚咽，回頭不住凝看著她，Catherine始察覺有異，便尾隨去看，走到草叢不遠處，竟看到一名男子躺在地上，男子沒有反應，似乎已經死去，嚇得Catherine立刻報警。

警方事後表示，所發現的男子原來是德牧的主人，男子遺體旁有背包與防水布等物品，判斷死亡時間已超過一個星期。(YouTube) 義工：狗狗剛失去主人，暫未有被領養準備。(YouTube) 狗狗由動物義工Nicole Hartman協助安置。(YouTube) Catherine說，這隻德牧很聰明，對於因為大家都沒見過牠，而埋怨牠嚎叫感到很抱歉。(YouTube)

義工：狗狗剛失去主人 暫未有被領養準備

警方事後表示，所發現的男子原來是德牧的主人，男子遺體旁有背包與防水布等物品，判斷死亡時間已超過一個星期，男子很可能是社區外的人，推斷他帶著狗狗來到這裡沒多久後就離世，狗狗一直吠叫，相信是因為牠的主人過世，希望有人來幫助。Catherine說，這隻德牧很聰明，對於因為大家都沒見過牠，而埋怨牠嚎叫感到很抱歉。

報道指，目前德牧主人的遺體已經交由警局協助處理，狗狗則由Catherine與動物義工於昨日(3)捕獲，將協助安置，義工指，狗狗還沒有做好被領養的準備，畢竟牠剛經歷過喪失主人，可能還需要一段時間。

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