陌生狗狗闖社區日日嚎叫　居民嫌嘈驅趕揭又一忠犬慘事(有片)

無風不起浪，事出必有因。美國加州一個社區早前有居民發現一隻從未見過的德國牧羊犬，日日以高分貝的聲音嚎叫，甚至會發出嗚咽聲，附近居民都因噪音氣得要去驅趕，始發現狗狗的飼主在附近死去，牠日日哀號正是想請求人類前去幫忙。

綜合報道，加州沙加緬度(Sacramento)一個社區，上月尾有住戶發現一隻從沒見過的德國牧羊犬闖入社區附近徘徊，不分晝夜都在嚎叫，甚至會發出悲切的嗚咽聲，由於造成嚴重噪音，已引起居民關注，日前女居民Catherine DeFazio再發現那隻德牧坐在她的家門外不斷狂吠，她便想要去驅趕，但狗狗跑到不遠處草叢裡開始嗚咽，回頭不住凝看著她，Catherine始察覺有異，便尾隨去看，走到草叢不遠處，竟看到一名男子躺在地上，男子沒有反應，似乎已經死去，嚇得Catherine立刻報警。