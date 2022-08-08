降通脹法案｜美國破紀錄斥3690億美元抗氣候變化 副總統賀錦麗投下關鍵票

住戶買電動車可獲高達7,500美元免稅

《降通脹法案》包含醫療保障、稅項和氣候政策，是拜登重要施政；經過兩黨18個月的爭論，參議院由上周六開始馬拉松審議各項修定，經過27小時辯論後，終於在周日下午通過該法案，被視為拜登和民主黨的重要勝利，或有利民主黨在3個月後的國會中期選舉選情。在氣候變化上，美國政府將投放資源在潔淨能源上，法案草擬者稱將可在2030年前，減沙美國40%二氧化碳排放。部分住戶若買電動車可獲高達7,500美元(約5.85萬港元)免稅優惠，二手車則有4,000美元(約3.12萬港元)免稅。醫保方面，法案將首次賦予當局權力在一些處方藥上可「議價」，並延長醫保津貼3年。為減少赤字，將開徵新稅項，包括向大型企業徵收最高15%的利得稅和1%股票回購稅。