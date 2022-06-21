限12歲青春期前變性 泳聯：女子賽禁跨性別選手

國際泳聯(FINA)周日投票通過一項跨性別選手規定，在12歲前變性由男變女者，才可參加女子精英賽事，以禁止經歷了男性青春期後的「女泳手」參賽，創運動項目先河。該組織將用半年時間研究另設公開競賽組別，讓性別與出生時不同的泳手參加。國際泳聯主席穆薩拉姆稱，該組織保障泳手競爭權利，也同時保障公平競爭。但性小眾團體批評新政策歧視、傷害和不科學，有違國際奧委會的公平、不歧視性別身份和性別改變的原則。

國際泳聯特別大會聽取了運動員、科學和醫療3個專家小組的意見後，71.5%會員支持上述跨性別選手政策。穆薩拉姆表示，「國際泳聯永遠歡迎所有運動員，成立公開競賽組別表示所有人都有機會在精英級別競賽。這是前所未有的做法，所以國際泳聯帶頭做起」。曾奪奧運金牌的英國前泳手戴維斯(Sharron Davies)說，4年前便與另外60名奧運獎牌得主去信國際奧委會，要求以科學角度處理跨性別運動員事宜，現在國際泳聯做到了，國際泳聯值得驕傲。她又說，「游泳永遠歡迎任何人參與，不論身份，但公平是體育運動基石。」

只為公平 非鼓勵11歲變性

有跨性別平權組織質疑沒有足夠研究去證明變性對體力影響，精英運動員都是門外漢。澳洲平權組織呼籲國際泳聯重新審視新政策，該決定將令大部分跨性別女性排拒在精英水平比賽外。國際泳聯運動醫學委員會副主席傑勒德否認有關決定無科學根據，他指出席周日大會的專家展示男泳手低至14歲已可在女子賽事中贏得奧運金牌，「男性青春期的影響是關鍵」。有運動科學家說，「當人類男性經歷青春期，心臟會變大、肺部會變大，身體脂肪比例也下降，以及骨架改變。」穆薩拉姆發言人說，國際泳聯不是鼓勵人11歲變性，只是因為青春期開始後變性將取得優勢，這是不公平的。除了泳賽，新西蘭選手Laurel Hubbard去年東京奧運參與女子87公斤舉重賽事，是首名公開變性運動員出戰奧運。她雖未奪牌，但已引起爭議。