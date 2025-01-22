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國際
2025-01-22 14:15:00

陰莖勃起30小時求醫無援　男子怒告醫療過失獲賠40萬

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陰莖勃起30小時求醫無援，男子怒告醫療過失獲賠40萬。(網上圖片)

陰莖勃起30小時求醫無援，男子怒告醫療過失獲賠40萬。(網上圖片)

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一名36歲西班牙男子因陰莖持續勃起長達30小時，他和妻子四出求醫都未能解決，最後指控醫院醫療疏失，獲得約4.9萬歐元(40萬港元)的賠償金。

綜合報道，這名男子表示，最初在陰莖無法恢復正常大小4小時後，前往瓦倫西亞東海岸城市附近的阿爾拜達衞生中心尋求幫助，被診斷出陰莖異常勃起，此症狀可能在性興奮後發生，但也可能毫無理由就突然發生。男子之後前往附近的昂蒂年特醫院(Ontinyent Hospital)就醫，但醫院延誤治療。問題發生20小時後，男子與妻子第二次到醫院求診，但被告知必須等待泌尿科醫生的「優先預約」，經過議論，被轉介到另一家醫院，最終因發燒而被收治住院。據指，在某些情況下，發燒可能伴隨持續勃起症以及其他感染跡象。

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男子稱到昂蒂年特醫院(Ontinyent Hospital)就醫，但醫院延誤治療。(Google Map)

男子稱到昂蒂年特醫院(Ontinyent Hospital)就醫，但醫院延誤治療。(Google Map)

妻子亦獲地區政府賠償約4萬元

醫生最終從這名男子的陰莖中抽出血液，幾天後他回到醫院接受手術，期間植入了可延展的陰莖假體，但由於假體安裝不當，導致男子需要進行第二次手術。這對夫妻事後決定控告瓦倫西亞地區政府，經審理後，這名男子被認定因為醫療疏失而遭受持續疼痛的狀況，最終瓦倫西亞地區政府被勒令支付賠償約4.9萬歐元的賠償金，連他的妻子也獲得5,000歐元(4萬港元)的賠償。

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