陰莖平均長度比想像短　美醫教一招長2.5厘米

英國《每日星報》(Daily Star)報道，整形醫師Edward Zimmerman於其TikTok帳戶「@d**kdocontiktok」有多達200萬名粉絲追蹤，而他經常在上面分享了自己10年來的手術經歷，並大方公開他所觀察到的生殖器平均長度。Edward指，過去的10年，他曾經看過大的、小的、長的、細的、粗的、短的、頭大的、頭小的陰莖，還有各種不同的比例。他知道很多男性都被灌輸「陰莖最少要長6到8英寸(約15.24至20.32厘米)才是正常」的觀念，實際上，他所看到的陰莖在勃起前平均長度只有4英寸(約10.16厘米)，因此呼籲男性們不要過度焦慮。他又提到，自己看過最長的陰莖大約有8.5英寸(約21.59厘米)，確實比一般的陰莖還要大得多，但強調那絕對是少數。