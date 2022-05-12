陷死胡同｜美國情報官員:普京準備打長久戰

俄羅斯攻打烏克蘭踏入第三個月，俄軍在烏東頓巴斯地區的進攻近日未有大進展，烏克蘭甚至奪回東北部第二大城市哈爾科夫周邊4個城鎮。美國情報總監海恩斯周二在參議院聽證會上稱，即使俄軍在烏東取勝，但俄總統普京正準備打長久戰，他想奪取的土地或不止頓巴斯。惟他要面對俄羅斯目前常規軍事力量，未能實現其在烏克蘭野心的問題。

海恩斯表示，在長久戰消耗下，普京或期望美國和歐盟對烏克蘭的支援減弱，因通脹、糧食短缺和能源價格上升等問題惡化。不過，若戰爭持續下去，普京或轉而採用「更激烈手段」，即使莫斯科政府只會在普京認為俄羅斯受到「存亡威脅」才動用核武。美國國防情報局長貝里爾在同一聽證會上稱，俄軍與烏軍的交戰目前陷入僵局。烏克蘭聲稱，俄軍開戰至今有逾2.6萬士兵陣亡。而在東北部的哈爾科夫地區，州長聲稱俄軍撤出4個城鎮時留下「致命陷阱」，呼籲民眾不要急於離開防空洞走到地面。州長又稱，哈爾科夫市仍受猛烈轟炸，區內的激烈戰鬥持續。另外，俄軍在佔據地區強行使用俄貨幣，並只提供俄國傳媒和互聯網服務，特別是在南部城市赫爾松(Kherson)；該市是俄軍迄今佔據的最重要城市，連接2014年吞併的克里米亞半島，以及幾乎落入俄軍手上的港口城市馬里烏波爾，可打通克里米亞與烏東頓巴斯地區陸路。俄被指有意在赫爾松舉行公投吞併該市。