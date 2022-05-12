陷死胡同｜美國情報官員:普京準備打長久戰

俄羅斯攻打烏克蘭踏入第三個月，俄軍在烏東頓巴斯地區的進攻近日未有大進展，烏克蘭甚至奪回東北部第二大城市哈爾科夫周邊4個城鎮。美國情報總監海恩斯周二在參議院聽證會上稱，即使俄軍在烏東取勝，但俄總統普京正準備打長久戰，他想奪取的土地或不止頓巴斯。惟他要面對俄羅斯目前常規軍事力量，未能實現其在烏克蘭野心的問題。
海恩斯表示，在長久戰消耗下，普京或期望美國和歐盟對烏克蘭的支援減弱，因通脹、糧食短缺和能源價格上升等問題惡化。不過，若戰爭持續下去，普京或轉而採用「更激烈手段」，即使莫斯科政府只會在普京認為俄羅斯受到「存亡威脅」才動用核武。美國國防情報局長貝里爾在同一聽證會上稱，俄軍與烏軍的交戰目前陷入僵局。烏克蘭聲稱，俄軍開戰至今有逾2.6萬士兵陣亡。而在東北部的哈爾科夫地區，州長聲稱俄軍撤出4個城鎮時留下「致命陷阱」，呼籲民眾不要急於離開防空洞走到地面。州長又稱，哈爾科夫市仍受猛烈轟炸，區內的激烈戰鬥持續。另外，俄軍在佔據地區強行使用俄貨幣，並只提供俄國傳媒和互聯網服務，特別是在南部城市赫爾松(Kherson)；該市是俄軍迄今佔據的最重要城市，連接2014年吞併的克里米亞半島，以及幾乎落入俄軍手上的港口城市馬里烏波爾，可打通克里米亞與烏東頓巴斯地區陸路。俄被指有意在赫爾松舉行公投吞併該市。
俄烏互不退讓 北約領袖憂戰爭變殘局
美聯社稱，北約成員國領袖都擔心俄烏戰事變成一場沒完沒了和無可能取勝的戰爭，至今未有一方能取得決定性勝利，也未見解決方案。分析指，若要支持烏總統澤連斯基戰勝或最少阻止俄軍推進，西方的武器支援必須繼續。俄國方面，普京未顯示有意軍隊總動員或使用非常規武器，但也無意退讓。在澤連斯基誓要取回所有國土包括克里米亞下，烏俄難以透過談判打破目前僵局。