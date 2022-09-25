陸空大規模搜索 名媛Paris Hilton日花8.5萬尋愛狗

美國名媛、希爾頓酒店集團繼承人Paris Hilton最近走失芝娃娃愛狗Diamond Baby成熱話。報道指，她出動「大軍」在洛杉磯搜尋愛犬，包括多部航拍機和寵物偵探，還有「寵物通靈師」。英國《星期日郵報》稱，這是荷李活歷來最大規模狗狗搜尋行動，還出動航拍機等先進儀器，專家估計Paris Hilton每天花1萬英鎊(約8.5萬港元)找尋6歲「女兒」。另外，她亦懸紅1萬美元(約7.8萬港元)。

Paris Hilton｜居民：過往只在街貼尋狗海報，用航拍機另一層次

Paris Hilton在社交網說，接觸了6個可靠的寵物通靈師，他們全都說Diamond Baby在生，「給予我一些希望」。重6磅、體形細小的Diamond Baby住在自己的狗狗別墅，據悉那價值28萬英鎊(約238萬港元)，連頸圈都鑲嵌鑽石，價值3.5萬英鎊(約29.8萬港元)，還有名牌衣服，甚至迷你名牌手袋。有鄰居說，以往尋找走失狗只是在街上貼海報，但今次是另一層次，出動航拍機，又挨家挨戶問有沒有見過Paris Hilton走失的狗，或問有沒有閉路電視片段可協助，晚上還有人拿著電筒周圍尋找。

據悉Diamond Baby於本月14日失蹤時，Paris Hilton因拍攝不在比華利山的家裡，懷疑因搬運工人打開了門，讓Diamond Baby走到屋外。她說，感到心碎，像失去了部分自己，誓言會用盡所有方法尋回愛犬。有人懷疑Diamond Baby可能被偷走，歌后Lady Gaga的狗狗去年也差點被搶走，替她遛狗的人遭槍傷。