隨船醫生被指肌肉拉傷當重症送醫　英國漢慶婚之旅泡湯怒告郵輪公司

記者鄒慈芸／綜合報道

英國一位60歲老先生為了慶祝妻子生日，兩人一起搭上了前往挪威的豪華郵輪之旅，沒想到他卻被船上的醫生「誤診」，甚至強制他搭直升機前往離家1287公里外的醫院就診，讓他的整趟郵輪行全部泡湯。

兩人花了3598英鎊

這名倒楣旅客卡西迪（Stephen Cassidy）向英國《每日郵報》（Daily Mail）爆料，為了慶祝妻子60歲生日，以及結婚40周年紀念，兩人花了3598英鎊（約35113港元），搭上了從英國修咸頓（Southampton）前往冰島和挪威的「星空公主號」（Sky Princess），開始為期兩周的旅行。

就在海上航行一周後，卡西迪感到腿部疼痛，因此前往郵輪上的醫療中心看診，並告知醫生自己先前曾做過髖關節置換手術，懷疑是坐骨神經痛，醫生聽後，告知是假肢感染了，這可能會造成非常嚴重的後果，需要進行掃描，可能還需要手術，後來在船上，卡西迪接受了三天的靜脈注射抗生素治療，並支付了2400英鎊（約23422港元）的醫療保險費用。