險象環生｜狗狗被水沖入河道　加州漢落水拯救險齊命喪 (有片)

美國加洲周一(28日)發生一場暴雨，不幸地，洪水將一隻狗狗沖入河道，這隻狗狗隨著急速的水流沖去，情況十分危急， 一名男子見狀奮不顧身跳入河中，試圖拯救這隻狗狗，不過，由於河水太過喘急，令男子與狗狗同被困河中，最後由消防派出直升機救出。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)報道，洛杉磯消防局周二(29日)發放了一段救援片段，片中顯示一隻狗狗被暴雨沖進洛杉磯河，有救援人員增接近狗狗，但狗狗驚恐掙脫，隨後一名身穿藍色T恤的28歲好心男子，跳進河裡，試圖救出這隻狗狗，可惜河水喘急，男子險連人也幾乎站不穩，幸好男子抓著救生繩，與狗狗留在牆邊，一起等待救援。消防之後派出直升機及救援人員，先後將男子及狗狗救回岸上。

消防提醒市民勿隨意參與救援 報道引述消防表示，消防整個救援進行了約90分鐘，在河中被救出的狗狗名叫Scooby，是隻德國牧羊犬。牠的主人為一名35歲的無家婦女，他們在暴雨中被救出後，狗狗混亂中走失並被沖入河道。發言人 Erik Scott 提醒市民，千萬不要像片中男子般隨意進行救援，他指，「明白這名市民的善意，大家都顯然很關心那隻狗狗，但應該相信我們。當沒有個人防護裝備以及專業訓練的平民，通常都很容易受傷。」