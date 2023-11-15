險過剃頭！德州少年遇飛機撞私家車 錄下逃命驚險一刻(有片)

美國德州達拉斯一架小型飛機上周六(11日)在機場降落時失控衝出跑道，撞上一輛機場外路上駛過的私家車。一名在場拍攝飛機升降的少年險些被撞，他的攝影機正好錄下這驚險一刻。
事發於達拉斯郊區城鎮麥金尼(McKinney)的民營飛航國度機場(Aero Country Airport)，一架螺旋槳小型飛機緊急降落時，衝破機場圍欄並滑向外面道路，撞上一輛正好駛過的銀色私家車。
消防部門表示，事發後經醫護人員檢查，飛機上兩人並無大礙，被撞車輛的司機受輕傷送院。
少年：要跑離這一切
美國全國廣播公司(NBC)報道，住在離事發機場不遠的13歲少年雷珀(Carson Raper)平常喜歡拍攝交通工具，當天他正好來到拍攝飛機升降，卻意外目睹相撞一刻，幸好他趕快逃跑才免於被撞。
雷珀表示，當天接近中午12時30分，他拍攝時注意到有架飛機嘗試降落，「當它第二度嘗試降落時……卻衝出跑道、撞破護欄，並越過道路，接著被一輛車撞上」。
雷珀當時站在路旁行人路拍攝，見到小型飛機朝自己方向衝過來，「我唯一想的是：要跑離這一切，便立刻停止拍攝，往後朝高爾夫球場方向跑去」。他錄下的畫面可見他停止攝影，準備快跑。另有在場民眾拍到他逃跑的一刻。