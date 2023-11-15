險過剃頭！德州少年遇飛機撞私家車 錄下逃命驚險一刻(有片)

美國德州達拉斯一架小型飛機上周六(11日)在機場降落時失控衝出跑道，撞上一輛機場外路上駛過的私家車。一名在場拍攝飛機升降的少年險些被撞，他的攝影機正好錄下這驚險一刻。

事發於達拉斯郊區城鎮麥金尼(McKinney)的民營飛航國度機場(Aero Country Airport)，一架螺旋槳小型飛機緊急降落時，衝破機場圍欄並滑向外面道路，撞上一輛正好駛過的銀色私家車。

消防部門表示，事發後經醫護人員檢查，飛機上兩人並無大礙，被撞車輛的司機受輕傷送院。