隱閉韓女扮中學生上門補習 狂刺女教師110刀肢解棄屍「想找人一起死」

南韓早前發生的一宗駭人肢解案，持續引起關注。一名23歲女子扮成家長，用手機補習app尋找補習老師，之後穿校服裝成中學生登門，將對方殺害。愈揭愈多的案情披露，該女子殺人是因為「想殺人看看」，事前又曾上網搜尋「沒有屍體的殺人」等資訊。受害人最終被狂刺110刀而死，之後再遭肢解。較早前有閉路電視拍到女疑犯施然「拖篋」離開現場，把行李箱內的屍塊運往樹林棄置。

韓媒報道，23歲女疑犯鄭有貞於5月26日，用補習app連繫一名二十多歲女補習老師，之後扮成中學生上門。據報鄭女上門後被對方問及年齡，當時她沒再扮中學生，表示自己25歲，接著愈說愈恐怖，向對方說︰「我想自殺，但獨自死去太不公平，所以想找人一起死」。鄭女見受害人大驚想逃，改口說「我只是開玩笑」，未料之後趁對方不為意，手起刀落，一共狂刺110刀。

肢解案｜的士司機機警 見行李箱有血跡報警

她之後肢解受害人，把屍塊放入行林箱，再乘的士前往一處森林棄屍。司機途中發覺行李箱有血跡，加上鄭女行為古怪，於是報警。鄭女於6月2日被捕。

警方指鄭女性格封閉，跟社會鮮有連繫，且高中畢業後一直無業。據悉她自幼家貧，由祖父養大，父母分別在她6歲及1歲時離開她；初中時鄭女再次跟父親同住，但不滿父親再婚，並於2014年曾報案稱遭父施暴。據報鄭女行兇前，曾跟父親通電話兩小時預告犯案。另據稱她去年起曾多次上網搜尋「殺人方法」、「沒有屍體的殺人」等資訊，並在圖書館供閱犯罪小說。她犯案後向警方供稱行兇動機時，說「我想我瘋了」。案件嚇怕當地兼職補習老師的大學生，紛紛刪除有關補習app。