雄獅上演公路大逃亡　貨車頂吹風驚險跳車(有片)

南非一間野生動物莊園早前買入一隻雄獅，日前將牠運往莊園期間，雄獅卻上演公路大逃亡，從貨車頂破門而出，並驚險跳車，沿著公路蹓躂，影片在網路上瘋傳。

綜合報道，事發於南非貝克維爾(Bakerville)和利赫滕堡(Lichtenburg)之間的R49公路，一名駕駛者拍攝到，一隻雄獅從前往動物園的貨車中逃出，這架小貨車的車廂僅高約2.5米，內部光滑，但雄獅仍然成功鑽出狹窄艙口，並在車廂頂吹風。後方拍攝者超驚訝，急忙示警小貨車司機，小貨車司機於是減速要查看情況，獅子則趁貨車速度減慢跳下車，然後在公路附近遊走。