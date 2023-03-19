雅典動物園垃圾桶撿到白虎B 瘦弱脫水疑非法野生動物交易受害者

希臘雅典有動物園員工在停車場的垃圾桶意外撿到一隻白虎BB，立即送往獸醫診所治療。當局懷疑虎B可能是非法野生動物交易的受害者。
路透社報道，阿提卡動物園(Attica Zoological Park)的清潔工上月28日在停車場的垃圾桶撿到這隻3個月大的白虎B，立即通知園方。
首次有小白虎遭遺棄
動物園創辦人勒蘇爾(Jean-Jacques Lesueur)表示：「這是首次有這種動物被遺棄在動物園外。意思是，過去也有幾次動物被遺棄在園外，但通常是寵物遭棄養，像是小狗、小貓、烏龜……但是一隻老虎？從未有過。」他說，閉路電視片段顯示，上月27日晚，一輛汽車在接近午夜時分駛到垃圾桶旁邊，當局正追蹤車牌。
虎B情況危急
白虎B被發現時身體瘦弱且脫水，情況危急。動物園獸醫薩魯達奇(Noi Psaroudaki)表示：「我第一眼看到這隻小老虎時，不敢相信自己的眼睛，真的不敢相信有動物竟是這種狀態。牠大概被餵食了不合適的食物，嚴重缺乏維他命和礦物質，導致骨質異常脆弱。」X光檢查發現，虎B其中一隻後腿被打入了金屬釘。
勒蘇爾指，即使小老虎日後康復，也要安置到其他地方，因為動物園沒有飼養牠的同類。對此，國際野生動物機構與動物福利組織已經接觸園方，願意提供幫助。
飼養員：老虎不能當作寵物
動物園的貓科動物首席飼養員傑尼(Andrea Cerny)指出，由於體形、飲食和攻擊性，老虎很難照顧。他強調：「老虎絕對不能當作寵物。這是一種非常危險的動物，有非常強的殺戮本能。寵物虎之後大多都會被棄養或殺死。」
根據歐洲刑警組織(Europol)，野生動物交易在歐洲有數十億歐元商機，珍奇的動物通常來自亞洲和非洲，出售給歐洲買家。