雅典動物園垃圾桶撿到白虎B 瘦弱脫水疑非法野生動物交易受害者

希臘雅典有動物園員工在停車場的垃圾桶意外撿到一隻白虎BB，立即送往獸醫診所治療。當局懷疑虎B可能是非法野生動物交易的受害者。

路透社報道，阿提卡動物園(Attica Zoological Park)的清潔工上月28日在停車場的垃圾桶撿到這隻3個月大的白虎B，立即通知園方。

首次有小白虎遭遺棄

動物園創辦人勒蘇爾(Jean-Jacques Lesueur)表示：「這是首次有這種動物被遺棄在動物園外。意思是，過去也有幾次動物被遺棄在園外，但通常是寵物遭棄養，像是小狗、小貓、烏龜……但是一隻老虎？從未有過。」他說，閉路電視片段顯示，上月27日晚，一輛汽車在接近午夜時分駛到垃圾桶旁邊，當局正追蹤車牌。