雅加達機場30移民官 敲詐中國遊客小費被炒

印尼方面稱，中國駐印尼大使館上月向印尼當局提供了一份可追溯至去年2月的事件清單，稱多名中國遊客在獲准入境前被印尼移民官員索小費，「去年中國駐印尼大使館與雅加達國際機場移民局保持密切聯繫和配合，破獲至少44宗非法收費案件，共計退還近3275萬印尼盾（約2012美元、1.6萬港元），並已向60多名中國公民返還。還有更多被勒索的中國公民因時間緊迫或擔心將來入境後遭報覆而沒有投訴」。信中建議印尼當局在出入境檢查站張貼「禁止收取小費」「請舉報任何敲詐勒索行為」等標語。

退還1.6萬港元

阿古斯證實，中方清單中提到的所有雅加達機場移民局官員都在接受內部檢查，並感謝中國駐印尼使館提供信息，「如果沒有中方的通知，我們不會知道上述情況」。他另外表示，這是該部門實施重大改革的機遇，「因移民局是印尼吸引國際遊客的前線」。

中國駐印尼大使館此前曾多次發布通知稱，近年來中國遊客被印尼海關工作人員索要「小費」的情況屢見不鮮，若遭遇印尼海關工作人員索賄，中國公民應堅決抵制並第一時間聯繫領事館申請領事保護。

