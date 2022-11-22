雅加達高廈搖晃 印尼地震62死700傷

印尼西爪哇昨發生黎克特制5.6級地震，造成最少62人死亡、700人受傷。網上片段可見，有房屋倒塌，居民頭部流血、滿身灰塵，小孩驚慌哭泣。當局稱，大部分傷者骨折，因被壓在瓦礫下。首都雅加達距震央約75公里，高樓大廈現搖晃，民眾受驚走到街上暫避，形容震感強烈。

地震在當地時間下午1時左右發生，震央位於西爪哇省展玉鎮(Cianjur)，震源深度10公里，逾1,770間房屋摧毀或受損。拯救人員說，他們成功救出一名婦人和一名嬰兒，但另一人不幸罹難。居民Muchlis表示，感到「強烈震動」，其辦公室牆和天花板損毀，「我好驚，擔心會有另一次地震」。他又指，見到有人逃出屋外後昏倒和嘔吐。地震後兩小時內發生了25次餘震，並引發山泥傾瀉。