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國際
2022-11-22 04:31:32
日報

雅加達高廈搖晃 印尼地震62死700傷

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雅加達高廈搖晃 印尼地震62死700傷

一間學校的屋頂塌下來，地震中不少兒童受傷。(路透社)

印尼西爪哇昨發生黎克特制5.6級地震，造成最少62人死亡、700人受傷。網上片段可見，有房屋倒塌，居民頭部流血、滿身灰塵，小孩驚慌哭泣。當局稱，大部分傷者骨折，因被壓在瓦礫下。首都雅加達距震央約75公里，高樓大廈現搖晃，民眾受驚走到街上暫避，形容震感強烈。

地震在當地時間下午1時左右發生，震央位於西爪哇省展玉鎮(Cianjur)，震源深度10公里，逾1,770間房屋摧毀或受損。拯救人員說，他們成功救出一名婦人和一名嬰兒，但另一人不幸罹難。居民Muchlis表示，感到「強烈震動」，其辦公室牆和天花板損毀，「我好驚，擔心會有另一次地震」。他又指，見到有人逃出屋外後昏倒和嘔吐。地震後兩小時內發生了25次餘震，並引發山泥傾瀉。

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醫院外擠滿傷者  居民：震動了10秒

由於傷者眾多，展玉鎮的醫院塞爆，大批傷者在醫院外空地接受治療，包括多名兒童，部分人要戴上氧氣罩或吊鹽水。一名建築工人稱，「感到眩暈，地震非常強烈。見到朋友逃到建築物外，但我來不及，遭倒塌的牆壁擊中。」目擊者指居民哭喊抱著孩子逃出屋外。有店員與顧客逃出生天，「我感到3次震動，第一次最強，持續了約10秒，隔鄰店舖屋頂塌下，聽說有兩人被壓著」。

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