國際
2025-12-09 18:02:11

雅加達7層辦公大樓火警 至少20死(有片)

印尼最大城市雅加達一棟7層高辦公大樓周二（9日）發生火警，大火已經撲滅，至少20人死亡。

涉事大樓為無人機公司Terra Drone Indonesia辦公室，其無人機主要為礦業、農業等作空中勘探之用。該公司資金來自日本無人機公司Terra Drone Corporation。報道稱，大火已經撲滅，數以十計消防員疏散大廈內人員，及搜尋建築物有否其他人士，有消防從大樓內抬出屍袋。

火災大約在中午時分從一樓開始，然後蔓延到樓上。當時有員工正大樓吃午飯，另有員工已離開辦公室。較早時有報道指，部分人被困火場，有員工使用便攜式樓梯從大樓高層成功逃生。

