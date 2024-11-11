雕像滲「聖水」民眾搶飲求保佑　寺廟澄清只是冷氣機漏水(有片)

印度北方邦一間寺廟外的雕像離奇滲水，當地民眾深信是聖水，紛紛前往去接取飲用或塗抹以求保𧙗，廟方得知後連忙阻止，澄清那只是冷氣故障機漏水，既沒有保佑作用，飲用還更或會生病。

綜合報道，北方邦歷史名城沃林達文(Vrindavan)的班克比哈里神廟(Banke Bihari Temple)外，近日有一尊大象雕像，被發現有液體沿著雕像外圍滲出滴下，他們認為這是印度教主神之一的黑天(Lord Krishna)腳下的聖水，深信喝下後會獲得保佑，在口耳相傳下，吸引大批信眾、男女老幼帶同器皿去接水，更把通道擠得水洩不通。