熱門搜尋:
美國減息 美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-11 10:43:00

雕像滲「聖水」民眾搶飲求保佑　寺廟澄清只是冷氣機漏水(有片)

分享：
雕像滲「聖水」民眾搶飲求保佑，寺廟澄清只是冷氣機漏水。(X)

雕像滲「聖水」民眾搶飲求保佑，寺廟澄清只是冷氣機漏水。(X)

adblk5

印度北方邦一間寺廟外的雕像離奇滲水，當地民眾深信是聖水，紛紛前往去接取飲用或塗抹以求保𧙗，廟方得知後連忙阻止，澄清那只是冷氣故障機漏水，既沒有保佑作用，飲用還更或會生病。

綜合報道，北方邦歷史名城沃林達文(Vrindavan)的班克比哈里神廟(Banke Bihari Temple)外，近日有一尊大象雕像，被發現有液體沿著雕像外圍滲出滴下，他們認為這是印度教主神之一的黑天(Lord Krishna)腳下的聖水，深信喝下後會獲得保佑，在口耳相傳下，吸引大批信眾、男女老幼帶同器皿去接水，更把通道擠得水洩不通。

adblk6
雕像前聚集了大批民眾，有人用手或用器皿接「聖水」享用，亦有人將水塗抹頭部身體。(X) 雕像前聚集了大批民眾，有人用手或用器皿接「聖水」享用，亦有人將水塗抹頭部身體。(X) 雕像前聚集了大批民眾，有人用手或用器皿接「聖水」享用，亦有人將水塗抹頭部身體。(X)

醫生：冷氣機水恐是細菌溫床

影片可以看到，雕像前聚集了大批民眾，有人用手或用器皿接「聖水」享用，亦有人將水塗抹頭部身體。廟方得知後緊急聲明，指出雕像滲出的液體其實是冷氣機故障而漏出的廢水，並無保佑作用，呼籲民眾不要再去接水飲用。報道指，影片在網上引起討論這種「羊群心理」，還有醫生警告，冷氣機水恐怕是細菌的溫床，喝下去可能會生病。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能