雕像滲「聖水」民眾搶飲求保佑　寺廟澄清只是冷氣機漏水(有片)

印度北方邦一間寺廟外的雕像離奇滲水，當地民眾深信是聖水，紛紛前往去接取飲用或塗抹以求保𧙗，廟方得知後連忙阻止，澄清那只是冷氣故障機漏水，既沒有保佑作用，飲用還更或會生病。
綜合報道，北方邦歷史名城沃林達文(Vrindavan)的班克比哈里神廟(Banke Bihari Temple)外，近日有一尊大象雕像，被發現有液體沿著雕像外圍滲出滴下，他們認為這是印度教主神之一的黑天(Lord Krishna)腳下的聖水，深信喝下後會獲得保佑，在口耳相傳下，吸引大批信眾、男女老幼帶同器皿去接水，更把通道擠得水洩不通。
醫生：冷氣機水恐是細菌溫床
影片可以看到，雕像前聚集了大批民眾，有人用手或用器皿接「聖水」享用，亦有人將水塗抹頭部身體。廟方得知後緊急聲明，指出雕像滲出的液體其實是冷氣機故障而漏出的廢水，並無保佑作用，呼籲民眾不要再去接水飲用。報道指，影片在網上引起討論這種「羊群心理」，還有醫生警告，冷氣機水恐怕是細菌的溫床，喝下去可能會生病。
Please don't drink. It is not holy water it is water from an AC outlet. You will get an infection instead of blessings. Temple management should make some warning signs 🛑 ☢️ pic.twitter.com/DUQzZlYliH— Devakumaar (@DevakumaarAAP) November 3, 2024