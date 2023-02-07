雙腿截肢男傷人後逃走　拒棄刀被洛杉磯警員射殺

洛杉磯一名黑人傷殘男子，上月因為持刀襲擊一名男子，而被到場的警方拘捕，然而雙腿被截肢的男子拒絕放下武器並逃走，遭警員開多槍射殺。
36歲黑人男子Anthony Lowe，在上月26日，因為以刀襲擊一名男子，被抵達現場的警員拘捕。不過原本在輪椅上的Anthony Lowe落地，未有即時放下武器，並意圖轉身逃走。洛杉磯當局發布有關事發時的影片及錄音顯示有關的過程，涉案的警員已被停職。
家屬認為，Anthony Lowe因為其自身的狀況以及他正接受精神健康的治療，不可能對警員造成威脅。Anthony Lowe的家人與律師商討後，決定向政府追究有關責任。他們批評是警員的過失導致Anthony Lowe的死亡，以及侵害公民的權利。
Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy— Mike Sington (@MikeSington) January 31, 2023
由於涉案的警員，並沒有在身上掛上攝錄鏡頭，加州亨廷頓公園警方在周一的記者會上，公開了兩段涉事的監控鏡頭影片，以及發放遇襲者在報案指遭一名坐輪椅男子襲擊時的對話。
從後被開11槍
在其中的一段影片顯示，手持利刀的男子在落下輪椅後逃走，3名警員擎槍指向男子要求停下，之後男子在被近距離發射多槍。Anthony Lowe家屬的代表律師批評警員沒有理由從後向一名雙腿截肢的人士開11槍。
Anthony Lowe的母親表示，他是在5個月前才失去了雙腿，她指不希望司法系統在看到這影片後沒有反應。警方在周一的記者會上未有回應提問，並表示公開影片的目的只是為讓展示事件的始末。洛杉磯警方已表示會就事件作出調查，同時涉事的警員會停職接受調查。