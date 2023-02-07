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國際
2023-02-07 14:54:49

雙腿截肢男傷人後逃走　拒棄刀被洛杉磯警員射殺

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遇害男子Anthony Lowe家屬抗議。(美聯社)

遇害男子Anthony Lowe家屬抗議。(美聯社)

洛杉磯一名黑人傷殘男子，上月因為持刀襲擊一名男子，而被到場的警方拘捕，然而雙腿被截肢的男子拒絕放下武器並逃走，遭警員開多槍射殺。

36歲黑人男子Anthony Lowe，在上月26日，因為以刀襲擊一名男子，被抵達現場的警員拘捕。不過原本在輪椅上的Anthony Lowe落地，未有即時放下武器，並意圖轉身逃走。洛杉磯當局發布有關事發時的影片及錄音顯示有關的過程，涉案的警員已被停職。

家屬認為，Anthony Lowe因為其自身的狀況以及他正接受精神健康的治療，不可能對警員造成威脅。Anthony Lowe的家人與律師商討後，決定向政府追究有關責任。他們批評是警員的過失導致Anthony Lowe的死亡，以及侵害公民的權利。

由於涉案的警員，並沒有在身上掛上攝錄鏡頭，加州亨廷頓公園警方在周一的記者會上，公開了兩段涉事的監控鏡頭影片，以及發放遇襲者在報案指遭一名坐輪椅男子襲擊時的對話。

從後被開11槍

在其中的一段影片顯示，手持利刀的男子在落下輪椅後逃走，3名警員擎槍指向男子要求停下，之後男子在被近距離發射多槍。Anthony Lowe家屬的代表律師批評警員沒有理由從後向一名雙腿截肢的人士開11槍。

Anthony Lowe的母親表示，他是在5個月前才失去了雙腿，她指不希望司法系統在看到這影片後沒有反應。警方在周一的記者會上未有回應提問，並表示公開影片的目的只是為讓展示事件的始末。洛杉磯警方已表示會就事件作出調查，同時涉事的警員會停職接受調查。

Anthony Lowe的家屬抗議警方不當開槍。(美聯社) Anthony Lowe的家屬抗議警方不當開槍。(美聯社)
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