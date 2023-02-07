雙腿截肢男傷人後逃走　拒棄刀被洛杉磯警員射殺

洛杉磯一名黑人傷殘男子，上月因為持刀襲擊一名男子，而被到場的警方拘捕，然而雙腿被截肢的男子拒絕放下武器並逃走，遭警員開多槍射殺。

36歲黑人男子Anthony Lowe，在上月26日，因為以刀襲擊一名男子，被抵達現場的警員拘捕。不過原本在輪椅上的Anthony Lowe落地，未有即時放下武器，並意圖轉身逃走。洛杉磯當局發布有關事發時的影片及錄音顯示有關的過程，涉案的警員已被停職。

家屬認為，Anthony Lowe因為其自身的狀況以及他正接受精神健康的治療，不可能對警員造成威脅。Anthony Lowe的家人與律師商討後，決定向政府追究有關責任。他們批評是警員的過失導致Anthony Lowe的死亡，以及侵害公民的權利。