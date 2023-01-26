離奇事件｜餐廳拍到9年前逝世丈夫用膳 59歲妻驚悉片段「上周才拍攝」 (有片)

英國一名婦人日前在一間餐廳最新發布的宣傳片段中，驚見早於2014年離世的亡夫身影。她連忙向餐廳查詢，竟獲回覆指片段於上周拍攝，事件旋即引發網民議論。

59歲婦人屈臣(Lucy Watson)早前在其位於西薩塞克斯郡Emsworth寓所附近一間印度餐廳的片段中，發現39歲兒子Alex跟他已過身的爸爸正在用餐，令她大吃一驚。屈臣矢言絕不會認錯人，指丈夫是「一眼便可認出」的人。

屈臣表示，丈夫於2014年死亡，終年61歲，指他身型高大，一頭白髮及戴眼鏡是他的標誌，並稱以前兒子前來探望他時，兩仔爺偶爾會去該間印度餐廳吃飯。她咬定片中人是亡夫及兒子，「我認得他(亡夫)所穿的那件藍色襯衫，他在那兒跟兒子Alex一起坐」。