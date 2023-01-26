離奇事件｜餐廳拍到9年前逝世丈夫用膳 59歲妻驚悉片段「上周才拍攝」 (有片)

英國一名婦人日前在一間餐廳最新發布的宣傳片段中，驚見早於2014年離世的亡夫身影。她連忙向餐廳查詢，竟獲回覆指片段於上周拍攝，事件旋即引發網民議論。
59歲婦人屈臣(Lucy Watson)早前在其位於西薩塞克斯郡Emsworth寓所附近一間印度餐廳的片段中，發現39歲兒子Alex跟他已過身的爸爸正在用餐，令她大吃一驚。屈臣矢言絕不會認錯人，指丈夫是「一眼便可認出」的人。
屈臣表示，丈夫於2014年死亡，終年61歲，指他身型高大，一頭白髮及戴眼鏡是他的標誌，並稱以前兒子前來探望他時，兩仔爺偶爾會去該間印度餐廳吃飯。她咬定片中人是亡夫及兒子，「我認得他(亡夫)所穿的那件藍色襯衫，他在那兒跟兒子Alex一起坐」。
離奇事件｜網民質疑女事主「亡夫」根本未死
消息傳開後，不少網民懷疑屈臣丈夫的根本未死，並指出2002年曾發生一宗扮死欺騙保險金的案件，亦有人對事件感到不寒而慄。然而令屈臣在片段下留言的原因，並非以為丈夫未死，而是不滿餐廳用舊片宣傳，屈臣留言問道︰「這片段有多舊？我亡夫及兒子在第一個鏡頭中出現，但他2014年已死了?!」沒料事件引發網民議論紛紛。
片段中的另一主角、兒子Alex，最終被迫公開解畫。他直指母親認錯人，「那不是(爸爸)也不是我，當我開電腦看就知了。任何認識我爸的人也會知道(那不是他)」，他指片中較年長的一位兩邊雖有頭髮，但頭頂是光的，而不是他父親的模樣，而對面的男子年紀看來亦大過他。Alex對事件影響到餐廳感抱歉。