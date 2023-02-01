離奇意外｜朋友隨手擲車匙　竟插入少女面險盲(有片)

不少人為了順手都慣性將物件拋給朋友，加拿大1名女子為了接住朋友擲過來的車匙，不慎被車匙插入臉頰，險盲兼破相，由於車匙插入面骨，只好連臉帶車匙到醫院就醫，就連急症室的醫生們亦趕來圍觀，咄咄稱奇。

《紐約郵報》(New York Post)報道，事故發生於上月， 24歲女子Renée Lariviere正準備跟朋友出門吃晚餐，當時她的朋友將車匙丟給她，她沒多想就轉身伸手去接，詎料車匙就直插進她的臉頰。

Renée Lariviere指，當下應該是腎上腺素的關係，只覺面被打一下，沒有覺得很痛，但見在場的朋友都驚慌得亂作一團，緊張地著她不要亂動，並致電119求救，她走進廁所查看傷勢，才被鏡中的畫面嚇了一跳。Renée Lariviere說，當時完全無考慮毀容的問題，只擔心自己會否失明。