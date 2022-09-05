離奇空難｜私人飛機偏離航道 歐洲多國戰機急攔截 驚見駕駛艙無人(有片)

歐洲周日發生一宗離奇空難，一架載有4人的私人小型飛機偏離原定航道後與控制塔失聯，北約、德國、丹麥、瑞典均出動戰機緊急升空攔截，詭異的是，駕駛艙竟然沒有人。飛機最終在拉脫維亞對開波羅的海(Baltic Sea)水域墜毀，機上4人仍下落不明，報道指機上載著一個3人家庭。
綜合英國《每日郵報》、英國廣播公司(BBC)、德國《畫報》(Bild)等報道，該架奧地利註冊的Cessna 551型私人飛機於當地時間下午3時左右在西班牙南部赫雷斯(Jerez)起飛，原定前往德國科隆(Cologne)，但飛機偏離航道後與控制塔失聯。報道指，飛機分別在巴黎、科隆轉向，之後便向東北朝波羅的海方向飛去，越過瑞典Gotland島。
飛機飛越歐洲北部上空時，德國、丹麥、瑞典緊急出動戰機攔截，瑞典海洋及航空拯救中心負責人安東遜(Lars Antonsson)指，戰機機師發現駕駛艙沒有人。一架北約戰機也從愛沙尼亞基地升空，跟蹤該小型飛機。
搜救隊：找到飛機殘骸
晚上7時半左右，航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，飛機急速失速並墜落。瑞典救援隊發言人指，飛機在拉脫維亞西北部沿岸城鎮Ventspils波羅的海水域墜毀，「於雷達上消失」。Flightradar24捕捉到雷達上飛機急速盤旋下墜的畫面。
德國《畫報》報道，機上共有4人，除了機師，還有一男一女及他們的女兒。起飛後不久，機師通報機艙壓力出問題，隨後便與控制塔失聯。
瑞典、拉脫維亞與立陶宛均派出搜救隊到現場，已找到部分飛機殘骸，現場有漏油痕跡，當局指飛機耗盡燃料後墜毀。
安東遜表示，找到生還者「機會渺茫」，他說至今仍未發現人類遺骸，也不清楚飛機為何偏離航道，「我們沒有任何解釋，只能推測發生了甚麼事，他們顯然在機上沒有了行動能力」。
A Cessna 551 that was flying from Jerez was supposed to land in Cologne but the pilot didn't answer ATC calls and the aircraft contiued to fly on autopilot in a straight line before it lost altitude and crashed into Baltic sea close to the Latvian coast https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/klQQosArTg— Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022