離奇空難｜私人飛機偏離航道 歐洲多國戰機急攔截 驚見駕駛艙無人(有片)

歐洲周日發生一宗離奇空難，一架載有4人的私人小型飛機偏離原定航道後與控制塔失聯，北約、德國、丹麥、瑞典均出動戰機緊急升空攔截，詭異的是，駕駛艙竟然沒有人。飛機最終在拉脫維亞對開波羅的海(Baltic Sea)水域墜毀，機上4人仍下落不明，報道指機上載著一個3人家庭。

綜合英國《每日郵報》、英國廣播公司(BBC)、德國《畫報》(Bild)等報道，該架奧地利註冊的Cessna 551型私人飛機於當地時間下午3時左右在西班牙南部赫雷斯(Jerez)起飛，原定前往德國科隆(Cologne)，但飛機偏離航道後與控制塔失聯。報道指，飛機分別在巴黎、科隆轉向，之後便向東北朝波羅的海方向飛去，越過瑞典Gotland島。

飛機飛越歐洲北部上空時，德國、丹麥、瑞典緊急出動戰機攔截，瑞典海洋及航空拯救中心負責人安東遜(Lars Antonsson)指，戰機機師發現駕駛艙沒有人。一架北約戰機也從愛沙尼亞基地升空，跟蹤該小型飛機。