離奇！69歲男移植肝臟後患肝癌亡 驚揭癌細胞來自捐贈者 捐贈者從未確診癌症

美國亞利桑那州一名六旬男子接受肝臟移植之後4個月，肝臟出現腫塊，之後確診肝癌，最終癌細胞擴散，不幸病逝。醫生經調查後發現，男子的癌細胞來自器官捐贈者，離奇的是，捐贈者生前患癌，但從未被確診。
男子因酗酒致肝硬化 須接受移植
英國《太陽報》報道這宗罕見病例，指該名69歲男子因罹患酒精性肝硬化，須接受肝臟移植。酒精性肝硬化是一種因長期酗酒導致肝臟組織疤痕化的病症。
報道指，手術前，醫生並未發現男子體內其他部位有癌症跡象，但手術後4個月，醫生卻在超音波檢查中，發現他的肝臟出現兩處不明腫塊，將其判定為不確定性病變。
男子手術後生出多處腫塊
這次檢查之後6星期，醫生又發現男子有3處新生腫塊，之後再有多處腫塊，最終診斷為侵略性極高的「轉移性肺癌」。轉移性癌症是指，癌細胞已從原發部位擴散至身體其他部位。
醫生指出，PCR檢測結果顯示，男子的肝臟轉移性癌症來自捐贈者的肝臟，而非男子本人，因為「特徵明顯不同」。
捐贈者生前患肺癌 但從未確診
醫療團隊透露，器官捐贈者於2019年去世，終年50歲，受惠者患癌這一結果，正反映捐贈者生前患肺癌，癌細胞已擴散至肝臟，但其肺癌一直未被診斷出來。令人更意外的是，捐贈者一直沒有肺癌或腫瘤病史，而醫療團隊在手術前檢查，也沒發現有任何異常跡象。
報告：病例極其罕見
報道指，因癌細胞已擴散，受惠男子無法再次接受肝臟移植，且須停止使用抗排斥的藥物。儘管他接受了數個月化療，但其後檢查顯示癌細胞擴散至其他部位，最終病逝。
醫療報告指，因器官移植而患癌的病例極其罕見，至今未有具體的統計數據，僅在醫生文獻中有零星記載。負責該病例的醫生表示，這是目前文獻中唯一描述肝臟移植中出現捐贈者來源肺癌的病例，而該捐贈者生前並未被診斷出惡性腫瘤。