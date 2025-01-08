離奇！69歲男移植肝臟後患肝癌亡 驚揭癌細胞來自捐贈者 捐贈者從未確診癌症

美國亞利桑那州一名六旬男子接受肝臟移植之後4個月，肝臟出現腫塊，之後確診肝癌，最終癌細胞擴散，不幸病逝。醫生經調查後發現，男子的癌細胞來自器官捐贈者，離奇的是，捐贈者生前患癌，但從未被確診。

男子因酗酒致肝硬化 須接受移植

英國《太陽報》報道這宗罕見病例，指該名69歲男子因罹患酒精性肝硬化，須接受肝臟移植。酒精性肝硬化是一種因長期酗酒導致肝臟組織疤痕化的病症。

報道指，手術前，醫生並未發現男子體內其他部位有癌症跡象，但手術後4個月，醫生卻在超音波檢查中，發現他的肝臟出現兩處不明腫塊，將其判定為不確定性病變。