離婚官司｜４孩全判予母親　法官當晚在家門前遭槍殺

美國馬里蘭州52歲法官Andrew Wilkinson審理一宗離婚官司，裁定女方獲得4名未成年子女的完全監護權，男方除了不得與子女接觸，每月還必須支付撫養費1,120美元（折合約8,700港元）。Wilkinson作出這項決數小時後，就在自己家門前車道上遭槍殺身亡，開槍疑犯正是這宗離婚官司的男方。
綜合報道，Wilkinson上月19日晚上約8時被發現倒臥於家門車道外，身有槍傷，事發時其妻子及兒子均在家中，Wilkinson被送院搶救無效，宣告不治。警方經過調查後，鎖定49歲男子Pedro Argote為疑犯，他正是Wilkinson當日審理離婚官司的男方，認為疑犯因監護權判決起殺機，隨即懸紅1萬美元捉拿Pedro。
妻子曾申請家暴保護令 2星期後被駁回
Wilkinson是Pedro離婚訴訟的法官，Pedro當時以妻子未盡教導責任且沒把子女管教好為由提出申請離婚，妻子則是在2022年6月申請家暴保護令，指其中一名孩子受到身體虐待，加上Pedro隨身攜帶武器，讓她感到不安全，擔憂他會把孩子們從她身邊奪走，且會透過電子郵件、簡訊進行騷擾，用家裡的監視器監控她，並在情感、財務方面控制她。雖然相關家暴保護令申請不到兩個星期就被駁回。不過Wilkinson認定Pedro掌控家中一切決定權，要求他從家裡搬出去。詎料Wilkinson作出其子女監護權判決後，就遭到Pedro槍殺。