離婚官司｜４孩全判予母親　法官當晚在家門前遭槍殺

美國馬里蘭州52歲法官Andrew Wilkinson審理一宗離婚官司，裁定女方獲得4名未成年子女的完全監護權，男方除了不得與子女接觸，每月還必須支付撫養費1,120美元（折合約8,700港元）。Wilkinson作出這項決數小時後，就在自己家門前車道上遭槍殺身亡，開槍疑犯正是這宗離婚官司的男方。

綜合報道，Wilkinson上月19日晚上約8時被發現倒臥於家門車道外，身有槍傷，事發時其妻子及兒子均在家中，Wilkinson被送院搶救無效，宣告不治。警方經過調查後，鎖定49歲男子Pedro Argote為疑犯，他正是Wilkinson當日審理離婚官司的男方，認為疑犯因監護權判決起殺機，隨即懸紅1萬美元捉拿Pedro。