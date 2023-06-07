離晒大譜｜美婦將2兒遺車上去盜竊　偷到半路驚見成架車著火 (有片)

美國佛羅里達州24歲母親，日前開車載她兩個年幼孩子到一間百貨公司，她並非購物，而是將2名小孩留在車廂，進入商場爆竊近1個小時後，她驚見她的汽車正在店外火光熊熊，嚇得隨即跑回車場將孩子們救出，惟其中一名孩子面部及耳朵受一級燒傷。

綜合報道，24歲母親Alicia Moore於上月26日載著2名分別2歲及4歲的孩子到奧蘭多一間百貨公司外，將車泊在停車場，並將兩孩留在車上，與一名男子進入商場爆竊。近1個多小時後，Alicia Moore瞥見她的汽車在店外正在燃燒，嚇得趕緊衝出賣場。警察表示，這名母親同行有另一男子，有保安員察覺2人舉動，隨之進行監視，當發現汽車起火後，該母親把所有原本被盜的物品都掉在店內，然後跑向汽車，事件中一名兒童的面部和耳朵遭受一級燒傷。