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2023-06-07 13:07:00

離晒大譜｜美婦將2兒遺車上去盜竊　偷到半路驚見成架車著火 (有片)

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美婦將2兒遺車上去盜竊，偷到半路驚見整架車著火。(Twitter) 美婦將2兒遺車上去盜竊，偷到半路驚見整架車著火。(Twitter) 美婦將2兒遺車上去盜竊，偷到半路驚見整架車著火。(Twitter)

美國佛羅里達州24歲母親，日前開車載她兩個年幼孩子到一間百貨公司，她並非購物，而是將2名小孩留在車廂，進入商場爆竊近1個小時後，她驚見她的汽車正在店外火光熊熊，嚇得隨即跑回車場將孩子們救出，惟其中一名孩子面部及耳朵受一級燒傷。

綜合報道，24歲母親Alicia Moore於上月26日載著2名分別2歲及4歲的孩子到奧蘭多一間百貨公司外，將車泊在停車場，並將兩孩留在車上，與一名男子進入商場爆竊。近1個多小時後，Alicia Moore瞥見她的汽車在店外正在燃燒，嚇得趕緊衝出賣場。警察表示，這名母親同行有另一男子，有保安員察覺2人舉動，隨之進行監視，當發現汽車起火後，該母親把所有原本被盜的物品都掉在店內，然後跑向汽車，事件中一名兒童的面部和耳朵遭受一級燒傷。

Alicia Moore被控嚴重忽視兒童、縱火、盜竊等罪。(Twitter)

Alicia Moore被控嚴重忽視兒童、縱火、盜竊等罪。(Twitter)

警方：女子疏忽大意導致兒童兒童

市政府其後在網上發布一段Tesla行車記錄儀在停車場拍攝到的影片，顯示屬於Alicia Moore的白色汽車的後窗和前擋風玻璃破碎，巨大的火焰和濃煙從車內猛烈噴出。

汽車起火原因仍在調查，但警方指出，若非Alicia Moore疏忽大意，兒童不可能受傷。警方於上月31日拘捕Alicia Moore，她被控嚴重忽視兒童、縱火、盜竊等罪。Alicia Moore否認恐罪，還押候審。

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