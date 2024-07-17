離譜父親顧住打機 2歲女兒獨留車內3小時焗死

美國一名父親疑顧住玩電子遊戲PlayStation，將2歲女兒留在車內。太陽直照下車內氣溫高達華氐109度(約攝氏43度)，結果女童活活被焗死。那名父親還大話連篇，稱因女兒熟睡不想喚醒她，並只留她在車內30分鐘。但證據顯示，他將女兒留在車內長達3小時，而且以前也常將3名女兒獨留在車，妻子已多次警告。
妻子返家揭發 惜女兒已返魂乏術
37歲的Christopher Scholtes上周五被捕，警方帶走其寓所內的PlayStation遊戲機調查，他其後被落案控告二級謀殺和虐兒。報道指，Scholtes供稱於下午2時30分抵達家門，並讓睡著的女兒Parker Scholtes留在車內約30分鐘。其醫生妻子Erika Scholtes於下午4時08分回到家裡，問他女兒在哪裡，然後在車內發現昏倒的女兒。
其他兩名女兒：爸爸常留我們在車內
Parker急送醫院時，Erika發短訊鬧爆丈夫，「我已叫你不要再將她們(女兒)留在車內，我已說了很多次。我們失去她了，她是那麼美好」。Scholtes回覆稱，「寶貝，對不起。我不可能殺死自己的寶寶，這不是真的。」他另外兩名分別5歲和9歲女兒向警方稱，父親不時將三姊妹獨留在車內。她們又說，父親沉迷打機，甚至廢寢忘食。
Scholtes表示，他有開著車內冷氣，但根據過往經驗，知道冷氣會在約30分鐘後自動關掉。另外，他向警員稱下午2時30分回到家裡，但鄰居的監視鏡頭卻拍到是下午12時53分；期間也未見他回到車子看看女兒情況，直至妻子回到家才揭發女兒焗死。