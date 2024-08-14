離譜艷女「在父親墳上發生性行為」捱轟 出位舉動惹大量死亡恐嚇

26歲的路易絲(Ava Louise)來自美國新澤西州，她較早前因在一個把影像實時於美國紐約市及愛爾蘭都柏林播放的裝置藝術前，作出裸體的不雅動作，而成為「熱話」，亦成為令該藝術裝置一度關閉的罪魁禍首之一。路易絲聲稱，她隨後收到成千上萬的「死亡恐嚇」，但她還狡辯稱自己只是想傳達「胸部無害」訊息。

為了博出名而無所不用其極，只會被人唾棄！美國一名向來言行舉止令人側目的網紅，近日竟聲稱曾拍攝自己在父親墳墓上發生性行為的片段，令網民譁然，狠批她令人厭惡、沒水準、不尊重死者。

網民斥低俗 狠批水準「創新低」

在Instagram上擁有超過40萬追隨者的她，亦是成人網站OnlyFans模特兒。她近日再有驚人言行，日前在IG貼上穿低胸背心及短裙，坐在墳前的照片，並寫道「你們不會相信我之前曾在父親墓上所拍的片段」，並聲稱拍攝的是性愛片段。

網民紛紛留言批評她，有人直指其行為對死者完全「不尊重」，有人問「你為甚麼要這樣做？」有人狠批她的水準「創出新低」；有人甚至說「你確實火辣，但地獄更火辣」，叫她準備落地獄。

新冠期間曾表演「舔馬桶」教壞人

路易絲又曾在新冠肺炎大流行剛開始時，「表演」在機上舔馬桶，而令各界譁然，炮轟她教壞人。當時她還辯稱，不滿新冠病毒比她獲得更大關注，言行舉止離譜得令人無言！