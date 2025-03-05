離譜！加州迪士尼排長龍 父母將阿B連人帶嬰兒車丟路邊 盡情去玩

這樣不負責任的父母！一名母親在加州迪士尼樂園目擊離譜的事：一對父母把年幼孩子連人帶嬰兒車丟在路邊，自己去玩……
《紐約郵報》周二(4日)報道，TikTok女網友@keesha4rank是3名孩子的媽媽，她上傳影片分享到加州迪士尼樂園遊玩時，在遊樂設施Guardians of the Galaxy ride約20米外見到一對夫婦把嬰兒車放在牆邊一個角落，然後去排隊玩那個機動遊戲。
@keesha4rank說，她注意到嬰兒車無人看管，蜘蛛俠毯子下竟然在動，車裡面有嬰兒，還聽到夫婦其中一人說：「把一張椅子放在那裡擋住那邊」。她氣憤表示，「真的從未見過，怎會有人為了玩遊樂設施，把孩子丟在嬰兒車裡？那裡面有一個嬰兒，是某人的小孩，他的爸媽跑去排隊了」，「你定是15歲了，這樣把孩子擱下」。
網民大罵：Crazy！
報道說，該遊樂設施排隊至少要1小時，@keesha4rank因擔心嬰兒的安全，便去通知園方，有工作人員前來查看嬰兒的狀況。截稿前，未知事件如何「收科」。
影片隨即引發熱議，至今累計逾939,900次點擊觀看。有網民大罵「痴線」，有人留言：「這絕對是瘋狂，不管迪士尼有多安全，我絕對不會讓孩子單獨一人。」有網民直指，父母如果那麼想玩，就不要帶嬰兒入園，或是應找其他人幫忙照顧孩子。但也有不少網民表示看過很多家長會這樣做。