離譜！加州迪士尼排長龍 父母將阿B連人帶嬰兒車丟路邊 盡情去玩

這樣不負責任的父母！一名母親在加州迪士尼樂園目擊離譜的事：一對父母把年幼孩子連人帶嬰兒車丟在路邊，自己去玩……

《紐約郵報》周二(4日)報道，TikTok女網友@keesha4rank是3名孩子的媽媽，她上傳影片分享到加州迪士尼樂園遊玩時，在遊樂設施Guardians of the Galaxy ride約20米外見到一對夫婦把嬰兒車放在牆邊一個角落，然後去排隊玩那個機動遊戲。

@keesha4rank說，她注意到嬰兒車無人看管，蜘蛛俠毯子下竟然在動，車裡面有嬰兒，還聽到夫婦其中一人說：「把一張椅子放在那裡擋住那邊」。她氣憤表示，「真的從未見過，怎會有人為了玩遊樂設施，把孩子丟在嬰兒車裡？那裡面有一個嬰兒，是某人的小孩，他的爸媽跑去排隊了」，「你定是15歲了，這樣把孩子擱下」。

