離譜！印男遭人膝頭撞面摔落泳池溺斃 2救生員眼望望無落水救人(有片)

夏天到泳池嬉水暢泳時應時刻注意安全，尤其是在人多時候。印度中央邦城鎮勒德蘭(Ratlam)一個泳池本周發生駭人的溺斃意外，傳媒報道，18歲青年蒂瓦里(Aniket Tiwari)當時正要爬出泳池，卻遭一名凌空跳水的男子膝蓋擊中臉部，蒂瓦里摔回泳池中。儘管周遭的人發現有異樣，卻只是在池邊觀看，遲遲沒把蒂瓦里救起，他其後才送院，最終不治。
CCTV全錄下
事發於周一(20日)，從泳池閉路電視畫面可見，蒂瓦里當時正要爬出泳池，友人在他旁邊，一名男子正凌空跳進泳池，右膝蓋意外擊中剛上水的蒂瓦里臉部。他被撞後跌坐池邊，再跌進水裡。
青年遭撞落水 周圍的人沒反應
此時，連同跳水男子及蒂瓦里的友人在內，周遭有幾個人發現事態不妙，其中穿紅衣的兩名救生員疑看到事情發生，在蒂瓦里被撞後掉落泳池時走到池邊。令人驚訝的是，兩人只是站在泳池邊觀看，並未立即落水救人。
民眾要求關閉「死亡泳池」
蒂瓦里其後送院搶救，最終不治。家屬悲痛不已，批評救生員反應遲鈍，民眾亦抱不平，紛紛要求關閉泳池。
警方事後封鎖泳池調查。報道指，涉事的「海豚泳池」(Dolphin swimming pool)早前已發生一宗泳客溺斃事件，儘管輿論已多次警告其存在安全隱患，泳池仍繼續開放。今次再出事，當局立即關閉泳池，並調查事故原因以及責任誰屬。
事件令外界關注印度休閒娛樂設施的安全措施以及意外責任歸屬等問題。
#WATCH | MP: Tragic Swimming Pool Stunt Claims Young Man's Life In Ratlam #MadhyaPradesh #MPNews pic.twitter.com/DSjsb99tUb— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) May 20, 2024