離譜！印男遭人膝頭撞面摔落泳池溺斃 2救生員眼望望無落水救人(有片)

夏天到泳池嬉水暢泳時應時刻注意安全，尤其是在人多時候。印度中央邦城鎮勒德蘭(Ratlam)一個泳池本周發生駭人的溺斃意外，傳媒報道，18歲青年蒂瓦里(Aniket Tiwari)當時正要爬出泳池，卻遭一名凌空跳水的男子膝蓋擊中臉部，蒂瓦里摔回泳池中。儘管周遭的人發現有異樣，卻只是在池邊觀看，遲遲沒把蒂瓦里救起，他其後才送院，最終不治。

CCTV全錄下

事發於周一(20日)，從泳池閉路電視畫面可見，蒂瓦里當時正要爬出泳池，友人在他旁邊，一名男子正凌空跳進泳池，右膝蓋意外擊中剛上水的蒂瓦里臉部。他被撞後跌坐池邊，再跌進水裡。